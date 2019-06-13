9名反送中港生入總統府請願 林飛帆場外聲援

2019-06-13 11:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕香港「反送中」聲浪不斷擴大，關注此事的在台香港學生今天上午也特別集結向我總統府陳情、請願，希望總統蔡英文能聲援香港，並籲所有角逐2020總統大位者都應明確表態。稍早總統府已讓9名港生代表進入府內，而台灣學生運動領袖林飛帆也特別到場聲援，他強調，香港與台灣同樣面對中共威脅，「這樣的情況對我們來說並不遙遠！」

林飛帆表示，他之所以到場聲援，是因為台灣與香港之間的公民聯繫本來就有很多，例如先前太陽花運動、雨傘運動都有彼此聲援。他並提到，現在包括黃之鋒等香港民主運動人士還在監牢裡，香港的政治制度也越來越緊縮，從6月9日香港有百萬人上街頭來看，也顯示港人已經有共識，認為必須要出來抗爭，才能夠有一些改變。

提到港府近日對反送中人士的暴力鎮壓，林飛帆說，太陽花學運當時也遇到了類似的狀況，當時施暴的警察到現在都還沒被找出來，甚至有些警官還升官，沒有得到相應的懲處跟調查，對此他感到很遺憾，而香港所面臨的政治壓迫相對又更艱困。

林飛帆強調，台灣與香港有著很接近的地緣關係，並且同樣面對著中共威脅，雖然香港已經被中共一國兩制，處境更加困難，但「今日的香港就是明日的台灣」，這樣的情況對台灣來說並不遙遠。

據了解，總統蔡英文上午已排定其他接見行程，但仍先請港生代表入府，待後續做適當安排。同時府方也再度對外重申立場，強調不會接受任何以消滅國家主權為目的的作為，也不會成為「惡法的幫凶」，台灣會堅持守護、分享民主、自由的價值，並撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人。

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