蘇丹軍隊開火鎮壓示威群眾 死亡人數飆升至100人

2019-06-05 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）政權垮台後，掌權的軍方臨時政府與民主派發生對立，蘇丹軍隊3日以真槍實彈鎮壓示威群眾，造成大量死傷，最新死亡人數飆升至100人。

綜合外媒報導，蘇丹掌權的過渡軍事委員會3日動用武力，驅散在喀土木軍事總部外靜坐抗議長達數週的群眾，與示威群眾關係密切的蘇丹醫生中央委員會（Central Committee of Sudanese Doctors）先前統計，血腥鎮壓造成至少60人喪命。

該醫師組織今（5）日在臉書發布最新消息稱，他們已從首都喀土木的尼羅河收回40具遺體；這些遺體週二被撤離事發現場，被進行鎮壓的準軍事組織「快速援助部隊」（Rapid Support Forces）帶到不為人知的地方。

《BBC》指出，醫師組織的成員說，他們親眼看到並核實了醫院的遺體，死亡人數現已達到100人。英國第四台（Channel 4）的蘇丹記者引述前保安人員的消息說，被扔進尼羅河的罹難者有一些被槍殺或毆打致死，其他人則被用大刀砍死。

另外，過渡軍事委員會領導人柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）今天表示願恢復對話，不受限地進行談判協商。他先前宣布廢除與示威領導人針對過渡到文人統治所達成的一切協議。

但軍方的呼籲遭主要反對運動組織「蘇丹專業人士協會」（Sudanese Professionals Association）駁回，稱軍方在開火殺戮之際，同時宣布要談判並不是認真的。發言人穆斯塔法（Mohammed Yousef al-Mustafa）說，他們將繼續抗議、示威、罷工。

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