六四坦克人為全世界所敬仰 美眾議院長：中國年輕人卻不知曉

2019-06-05 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕六四天安門事件30週年之際，美國聯邦眾議院在當地時間4日無異議通過一項決議，紀念在中國天安門廣場抗議期間暴力鎮壓的受害者，並呼籲北京尊重人權，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，「坦克人」被全世界所敬仰，但中國年輕人卻不知道。

據《美國之音》報導，今年適逢六四天安門事件30週年，眾議院議長裴洛西以證人的身分，出席了美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）和湯姆.蘭托斯人權委員會（Tom Lantos Human Rights Commission）共同召開的天安門事件30週年聽證會，她說：「今天我們要記住30年前中國政府對自己人民的殘暴屠殺，要記得學生、工人和市民的勇氣，他們和平地與一個壓迫的政權抗爭，要求他們應得的自由和人權。」

而20世紀最經典的照片之一，六四天安門事件的「坦克人」，裴洛西說，在天安門事件9年後，她去中國時發現，大多數中國大學生和其他人都不知道這幅畫面，他們問這是不是廣告，裴洛西嘆：「中國方面完全壓制了在天安門廣場發生的事情以及孤身站在坦克前的男子，他被全世界所敬仰，中國年輕人卻不知道。」

另外美國國會暨行政當局中國委員會主席麥戈文（Jim McGovern）也表示，自天安門事件以來，中國人權狀況不斷惡化，對西藏和新疆的鎮壓，他稱在新疆的人權迫害問題已經是一個「慢性的天安門事件」。

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