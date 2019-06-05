深夜補發六四文挨酸 柯文哲牽拖晚回家

2019-06-05 09:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕昨天是六四天安門事件30週年，中國稱64屠殺正確，日前台北市長柯文哲在議會被問及看法，他說這是近代史悲劇，以他的角度認為「我們不要去理他就好」。但柯文哲昨深夜11點22分卻突然在臉書發文談及六四，引來大批網友留言狠酸「不是說不要理他就好」、「六四都要過才在貼文，現在才能翻牆？」

柯文哲今天上午主持大安區里長座談會前接受媒體聯訪，解釋是因為昨天臉書小編、台北市政府副發言人柯昱安跟他說，「誒，今天六四你要不要寫一下？」「我說好啦我回去再寫啦！」結果昨天跟人家說話講太晚，回到家已經晚上10點多了，才有時間寫。

當被問及這樣的發文算是挑釁還是不要理他，柯則回以「其實我們對大陸還是要鼓勵的態度」，他覺得中國在經濟上成就很大，但在政治上也要做相對應的進步。

至於會否因此不利於到中國出席即將舉辦的台北、上海雙城論壇，柯反問「有什麼不利的？還好啦。」「我覺得是蠻有善意不是嗎？」

談到雙城論壇舉辦時間，柯文哲表示，正在磋商，才發現辦一個論壇，要去哪、要哪些分論壇，都不是打一個電話聊一聊就好，市府的大陸小組正在跟上海談。

柯也說，可以的話還是希望親自出席，他上任後這已經是第五次雙城論壇，既然前面四次都正常舉辦，「我覺得有過去在做的就維持基調，不要再做什麼變化，就這樣。」

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