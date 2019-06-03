從門縫爬出！中國民眾瘋搶限量商品 場景宛若喪屍片

2019-06-03 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名成衣供應商今（3）日開賣限量聯名款，不少中國民眾為搶得先機，等不及店家鐵捲門完全開啟，就爭相從底部門縫鑽入店內，畫面曝光震驚網友，直呼「根本喪屍片」。

全球知名服飾品牌「UNIQLO」跟紐約當代藝術家「KAWS」先前2度推出聯名系列商品，都被忠實粉絲秒殺，雙方在2019年第3度聯名，全新「KAWS:SUMMER」春夏新款包括中性風格、男女皆可穿搭的男裝印花T恤及童裝。

中國微博官方認證帳號「北京人不知道的北京事兒」今（3）日下午1點4分，貼出今日中國1處「UNIQLO」分店的開店場景，能見大量中國民眾不等鐵捲門完全開啟，趴在地上從門縫中鑽入店內，瘋搶限量聯名款商品，影片曝光讓中國自家網友都感到相當丟臉。

不少中國網友對此指出，「為人進出的門緊鎖著，為狗爬出的洞敞開著」、「所以在搶什麼，優衣庫有啥好搶的？」、「有那個時間那個錢去搶優衣庫，不如父親節買斤豬肉，買條魚，買把菜，做頓飯和你爸爸吃」、「未來搶超市的主力軍啊」、「優衣庫裡的破玩意兒還值得這麼搶？那不就是淘寶貨呢」。

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