雨傘運動後回望六四 周永康追尋未來的鑰匙

2019-06-03 16:39

〔中央社〕2014年，香港「雨傘運動」一度陷入佔領僵局，警察調用橡膠子彈以及解放軍將入城的謠言，都讓當時的學生領袖周永康發現，1989年「六四」的陰影，原來一直埋藏在港人的心底。

2014年10月2日，傘運已進行一週，金鐘、旺角和銅鑼灣被數以萬計的市民上街佔領，但香港政府依舊拒絕對話，陷入僵局。主導運動的「香港專上學生聯會」和「學民思潮」開始討論是否升級行動，包圍政府總部。

當天早上，媒體陸續拍到警察將一箱箱橡膠子彈運進政府總部的畫面。霎時間，25年前六四血腥清場的畫面一一浮現，社會開始呼籲學生三思而行，運動陣營內部也陷入激辯。

當晚開會，一名學生代表情緒崩潰地大喊：「今天晚上一定不能升級，否則狀況一定會很糟糕！」包圍政府總部的提案最終胎死腹中。

回憶起這場會議，當時的專上學聯秘書長周永康日前接受中央社專訪說：「原本以為大家都是1989年後出生的一代，應該不會受到當年學運的影響；但回想之後發現，包括我們，都很難不受1989年，特別是六四屠城清場的影響。」

一個月後，類似的陰影再度浮現。眼見一連串升級策略宣告失敗，有人便提出了絕食。「那時候我們想到，1989年絕食一開始，很多學生參與進來，沒辦法做有組織的支援，情況變得一發不可收拾，也有更多的未知。那2014年我們發動絕食，會不會也發生同樣的事情？」周永康說。

30年後，六四的幽靈依舊盤據在香港上空。周永康坦言：「1989年發生的事情，深刻影響了香港人對參與社運成本的想法，因為，從來沒有人想過參與民主運動要死。」

周永康第一次知道六四，是在中學的校園裡。當時學校裡有一群開明的老師，總會在週會時間和學生討論社會議題。一次，有位歷史老師想和大家分享當年自己聲援六四的故事，沒想到才剛開口，淚水卻決了堤，全場陷入靜默。

周永康說：「那是個很震撼的經驗，雖然他什麼都沒說，卻讓我好奇他到底經歷過什麼？浮現哪些回憶？」

帶著疑惑，周永康和同學一起去參加六四維園紀念晚會。回想起來，他說那是一場重要的政治啟蒙，讓他認識當年的歷史，認識中共，也促使他關心香港社會。

不只是周永康，對許多香港人而言，六四也是他們的政治啟蒙。

1989年5月21日大遊行，超過百萬港人走上街頭聲援天安門學運，展現出前所未有的政治參與動能。

當年因為聲援學運，而被北京逐出「基本法起草委員會」的香港民主派，也轉而把目光聚焦在本土，和港英政府合作，推動立法會選舉等政治改革。

周永康指出，正是這樣的政治啟蒙，讓許多民主派人士認為，香港人應該「紀念六四，守住六四」。

六四的發生也為今天的香港帶來限制。周永康指出，六四清場後幾個月，香港「基本法」草案第3稿推出，內容變得更有嚴控性；在國家安全議題上，重新加入「禁止顛覆中央人民政府」條文。這也成為2003年香港「反23條」大遊行的遠因。

「反23條」過後，北京加強限縮香港自治的空間，並延後政治改革進程。而雙方的衝突，就在2014年的雨傘運動達到最高點。

近80天的占中運動，最後卻以失敗告終。此後，香港年輕世代更加質疑「一國兩制」的架構。在本土思潮興起下，亟欲切斷一切和中國的聯繫，也連帶質疑悼念六四的必要性。近年，專上學聯和許多青年政治團體，紛紛杯葛支聯會所舉辦的維園紀念晚會。

周永康說，傘運之後，香港社會瀰漫著低潮、失望的氛圍，而本土思潮就是出於對大陸直覺性的反彈，「既然你改變不了他，那至少希望他不要來改變你」，一心想著和這個欠缺自由，不尊重人權的國度切割。

但究竟本土精神是什麼？本土的價值又是什麼？周永康直言，過去幾年，大家並沒有好好梳理本土思潮的內涵。

在「大灣區」宣傳下，港府總是強調，若香港經濟無法融入中國大陸，就將被邊緣化。

對於這種論調，周永康質疑，難道在經濟之外，香港就沒有一點價值了嗎？他認為，多元開放的文化，才是香港最珍貴的價值。

周永康指出，目前在政界、學界、法律界、社區營造，仍有許多人在有限的空間下繼續堅守崗位。因此，如何連結不同領域、相互支援，才是香港現階段最重要的事。

他說，當年大家都寄望短期內能有個大變化，但逐漸了解到這將是個長期戰；因此，如何梳理本土思潮的內涵，並進一步捍衛本土價值，是香港年輕世代應該思考的課題。

對於是否紀念六四，周永康認為，過去集中於「愛不愛國」的爭論，都只停留在表面；問題的核心，是傘運後的年輕世代不再欣賞民主派的做法，「為什麼不說破『一國兩制』的侷限？為什麼要繼續隱忍這個政治體制？」這樣的想法成為港獨的動力，希望能跳脫「一國兩制」架構，找到香港的未來。

但周永康也指出，幾年實踐下來，證明這樣的政治主張會付出慘痛的代價，因此年輕世代也還在調整自己的策略和目標。

香港的命運，是不是在一國兩制框架定下時就決定了？周永康說，自己向來反對這種「命定論」，他指出，今天一國兩制的樣貌，是許多不同外力在80年代交互作用、共同塑造出來的。而六四，也正是其中的一股力量。

因此，回到紀不紀念六四的議題上，周永康認為這是一種「健康的討論」：傘運過後，年輕人對一國兩制的過去有所質疑，也對香港的未來有不同想像。他們不斷在框架內外尋找出路，也希望對六四的紀念不僅是「悼念」，而是在歷史的回顧中，找到開拓未來的力量。

周永康坦承，目前雙方仍存在歧見，但隨著溝通方式的改變，時間或許能逐漸凝聚共識。

走過傘運後的失落與低迷，香港的中青代嘗試凝聚共識；紀念六四，不僅是悼念，更是向歷史求索，尋找開拓未來的鑰匙。

畢竟，六四不只是中國大陸的六四，也是根植於香港人心中的六四。

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