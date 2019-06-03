六四30年》北京地鐵木樨地站3出入口 「無故」封閉

2019-06-03 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國六四天安門事件今年滿30週年，北京持續視此議題為禁忌，在相關地區加強保安，北京地鐵2日晚間宣布，1號線木樨地站3個出口3日10時起封閉，卻沒有交代原因，遭網友嘲諷「此地無銀三百兩」。

北京地鐵2日透過微博官方帳號表示，自週一（3日）上午10時起，北京地鐵1號線木樨地站西北面的A1、A2以及B2出入口封閉，直到另行通知。

雖然北京地鐵沒有解釋原因，也關閉該則發文的留言功能，但有網友對原因「心知肚明」，在轉發該則發文時嘲諷「我笑死了『此地無銀三百兩』」、「不可說」。

《香港電台》指出，往年6月4日，北京地鐵木樨地站西北方出入口都因為不同原因封閉，今年A出口旁邊的B2出入口也遭封閉。

1989年六四天安門事件發生時，鎮壓抗議學生的中國軍隊經木樨地入城，包括「天安門母親」發起人之一的丁子霖兒子等多人在此喪生。

2010年，丁子霖曾在官方安排下，於6月3日晚上與亡夫蔣培坤到木樨地地鐵站外祭拜兒子。

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