高清修復...六四天安門屠殺影片曝光！

2019-06-01 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大記者肯特（Arthur Kent）於1989年6月3日晚間至4日凌晨在中國天安門廣場採訪，拍下中共軍隊開槍鎮壓學生與市民的畫面，在六四事件即將30週年的現在，修復成4K UHD的影片並組成紀錄片《六月黑夜》（Black Night In June），完全顯示出中共如何屠殺自己的人民。

英文媒體《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press）採訪了肯特，原來他當年以《觀察家報》、《CBS》、《NBC》等媒體自由撰稿人的身分，被派往中國北京報導日益劇烈的學生運動。

1989年6月3日晚上9時許，肯特從北京長安街向西走想去調查木樨地橋的槍聲，身上帶著兩個額外的NP1電池和兩個20分鐘的BetaSP錄影帶，接著在晚上10時30分左右，他在民族飯店看到領頭殺來的共軍部隊。

肯特最後回到了天安門廣場，從影片中可以聽到整個北京城都有槍聲響起，不斷有傷者出現，民眾則手忙腳亂地照看傷員，最後一個場景便是1989年6月4日凌晨3點30分，學生與市民們聚集在天安門人民英雄紀念碑，氣氛相當凝重。

肯特說，他凌晨4時左右離開天安門，途中躲避了好幾組便衣警察，因為「當他們看到我的相機時就試圖抓住我。」肯特透露，這些錄影帶最後由願意幫忙的民眾攜帶到海外，分送到香港或日本東京的辦事處，如此一來才得以保留。。

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