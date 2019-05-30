目睹六四殘暴鎮壓 解放軍前軍官籲究責

2019-05-30

「連殺人都不認 還有什麼謊不敢講」

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿八日刊出一篇對一名曾目睹一九八九年天安門民主運動慘遭血腥鎮壓、卅年來始終隱忍未宣的前中國人民解放軍軍官的專訪。該名當時官拜中尉、也是解放軍將領後代的軍報女記者，以「宛如目睹自己的母親遭性侵」來形容看到軍人將槍口對準百姓的痛心程度，堅信只要中共不為當年下令軍隊進城動武贖罪的那天來臨，中國的穩定繁榮將只是植基於脆弱的沙上之塔。

據報導，江林（Jiang Lin，譯音）從不曾對外吐露她曾目睹軍隊進城與大肆殺戮，但士兵在夜色中朝人群開槍，民眾一個個倒臥血泊中，以及她本人在廣場附近被士兵以電擊棒打到頭破血流等記憶，始終縈繞心頭。值此六四事件即將屆滿三十年前夕，已離開中國的江林決定說出當年的經歷，主張必須對包括當今國家主席習近平在內的中共高層進行公開清算。江林說，她已經被這種痛苦折磨了卅年，所有曾參與八九民運的人，都應該說出所見所聞，「這是我們對逝者、倖存者與下一代的責任」。

現年六十六歲的江林「根正苗紅」，但她曾引以為傲的解放軍將槍口指向手無寸鐵的百姓時，令她大為震驚。江林說，她從未想像會發生這種事，軍人突然就開著坦克、拿著機關槍向老百姓掃射，「我想簡直是瘋了」。江林多年來一直在等待會有某位中國領導人出面坦承，當年的鎮壓是災難性的錯誤，但始終沒有等到。她深信中共必須為當年的血腥鎮壓贖罪，否則中國的穩定與繁榮將不堪一擊，「連殺人都不認，還有什麼謊不敢講？」

美眾院外委會六月四日舉辦聽證會

美國國會暨行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）與聯邦眾議院跨黨派黨團「湯姆．蘭托斯人權委員會」（原名國會人權黨團會議），將在六月四日於眾院外交委員會舉辦一場「天安門三十：檢視中國鎮壓演變」的聽證會，邀請當年學生領袖之一、「人道中國」組織創辦人周鋒鎖、中國人權組織新聞媒體主任徐美玲、智庫「亞洲協會」美中關係中心主任夏偉（Orville Schell），與美國國家民主基金會的民主研究國際論壇主席卡拉提（Shanthi Kalathil）等四名證人出席，除回顧六四事件，還將分析此事在影響中國領導階層鎮壓百姓上的演變，並提出有關美國政策如何能有效支持中國人民的建議。

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