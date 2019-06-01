六四大屠殺卅週年 中國升高打壓

2019-06-01

多名異議人士被逮

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國當局在六四天安門血腥鎮壓卅週年前夕，升高對異議人士與罹難者家屬的打壓行動，並竭盡所能嚴防悼念活動。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）上月卅日表示，六四確實是「對和平示威者的大屠殺（full-on massacre）」，她敦促「釋放那些因致力保存天安門廣場記憶而被關押的人，並停止對示威參與者及其家屬的持續騷擾」。

美國務院敦促中國放人

歐塔加斯在回應中國當局最近幾週羈押、軟禁或威脅試圖紀念六四的活動人士的詢問時表示，「我們得知這些報導，令人深感不安，我們不應遺忘六四，這是大屠殺」。她補充，「正如國際社會的其他成員一樣，美國呼籲，並將持續呼籲，全面公開那些被屠殺、關押與失蹤者的下落」。

總部設在美國的「中國人權捍衛者」（CHRD）組織指出，北京政府早在五月初就對任何可能試圖悼念六四卅週年的人採取「先發制人的打壓」。「人權觀察」中國研究員王亞秋表示，儘管異議人士在六四前夕被拘捕的情形司空見慣，但今年人數似乎升高，「過去有些活動人士遭騷擾或恐嚇，但這次是被捕、被警察帶走」。

曾獲歐洲議會頒贈沙卡洛夫思想自由獎的胡佳指出，他於五月卅一日「被旅遊」，六月五日才能返回北京。獨子在鎮壓中遇害的八十二歲「天安門母親」創辦人丁子霖說，她在五月廿日「被旅遊」至離家一千公里遠的江蘇省。

五月廿八日六名在南京進行「良心運動在中國」巡展的藝術家失聯，其中一名藝術家「追魂」的妻子劉麗嬌說，「警察五月廿九日從南京趕來搜查我北京的家」，她懷疑丈夫已被拘捕。美國之音報導，五月廿八日深夜北京維權人士張寶成被抄家、逮捕，家人認為，恐與他轉發六四的推文有關。此外，安徽前檢察官、異議人士沈良慶在五月十六日以「尋釁滋事」罪名被捕，一週後家人才接獲通知。

報導說，四川獨立紀錄片製片鄧傳斌五月十七日在推特貼出「六四酒瓶」的照片後被捕，七十五歲的知名記者高瑜「被旅遊」，去處不明。知名藝術家張玥五月廿七日在北京「AAC藝術中國」得獎典禮上說，「我站在離天安門廣場這麼近的地方領獎，顯得更加慚愧」，該新聞遭封鎖。英國衛報報導，在中國，超過三千兩百個關鍵字與數千張特別是反映知名「坦克人」的圖片，遭審查過濾。用戶達百萬的虎牙直播與YY直播以「技術更新」為由，五月廿八日起關閉直播功能。

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