煉蠱皿！全球逾6成河川抗生素汙染 恐催生超級病原體
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全球河流抗生素汙染的狀況相當嚴重，是人類將面臨的重大危機。（歐新社）

全球河流抗生素汙染的狀況相當嚴重，是人類將面臨的重大危機。（歐新社）

2019-05-28 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕隨著人類文明發展，河川汙染問題亦隨之而來，英國最新研究針對全球72個國家進行河流水質取樣分析，發現超過6成河流的抗生素濃度遠超標準，其中又以亞洲及非洲的汙染程度最為嚴重，這些高濃度抗生素將對病原體進行「人擇」，倖存下來的病原體在多代繁衍後，將形成具有強大抗藥性的超級病原體。

逾6成河川抗生素濃度超標

根據美國《CNN》報導，英國約克大學（University of York）研究團隊分析來自全球72個國家的河流水質樣本，發現有高達65％的河川具有抗生素濃度超標問題，其中又以孟加拉、肯亞加納，巴基斯坦和奈及利亞等國家超標幅度最大。

報告顯示，這些河川抗生素濃度超標的國家中，以孟加拉的狀況最為嚴重，在當地一條河川的樣本中，科學家發現一種常見用於治療細菌感染的指標性抗生素藥品「甲硝唑」，其濃度超過安全標準逾300倍，將對細菌演化出抗藥性之路造成嚴重且幾不可逆的影響。

抗生素超標將引發抗藥性、未來恐無藥可用

聯合國上月發表的一份報告中，用「全球危機」形容這群具有抗細菌藥物、抗病毒藥物、抗真菌藥品及抗原蟲藥物等抗藥性的超級病原體。研究數據顯示，全球每年至少有70萬人死於具抗藥性病原體造成的疾病，而這個數字現正急遽上升。

聯合國估計，若無全球一致性行動，到了2030年，每年可能有高達1千萬人死於抗藥性疾病，而前述汙染嚴重的河流正是這些超級病原體的「煉蠱皿」，一旦在全球範圍發生大流行，屆時許多地區恐陷入「無藥可用」的絕境，勢必導致大規模疫情發生。

  • 具強大抗藥性的耳念珠菌已被美國疾病管制與預防中心列入緊急威脅名單。（美聯社）

    具強大抗藥性的耳念珠菌已被美國疾病管制與預防中心列入緊急威脅名單。（美聯社）

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