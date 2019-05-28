煉蠱皿！全球逾6成河川抗生素汙染 恐催生超級病原體

2019-05-28 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕隨著人類文明發展，河川汙染問題亦隨之而來，英國最新研究針對全球72個國家進行河流水質取樣分析，發現超過6成河流的抗生素濃度遠超標準，其中又以亞洲及非洲的汙染程度最為嚴重，這些高濃度抗生素將對病原體進行「人擇」，倖存下來的病原體在多代繁衍後，將形成具有強大抗藥性的超級病原體。

逾6成河川抗生素濃度超標

根據美國《CNN》報導，英國約克大學（University of York）研究團隊分析來自全球72個國家的河流水質樣本，發現有高達65％的河川具有抗生素濃度超標問題，其中又以孟加拉、肯亞加納，巴基斯坦和奈及利亞等國家超標幅度最大。

報告顯示，這些河川抗生素濃度超標的國家中，以孟加拉的狀況最為嚴重，在當地一條河川的樣本中，科學家發現一種常見用於治療細菌感染的指標性抗生素藥品「甲硝唑」，其濃度超過安全標準逾300倍，將對細菌演化出抗藥性之路造成嚴重且幾不可逆的影響。

抗生素超標將引發抗藥性、未來恐無藥可用

聯合國上月發表的一份報告中，用「全球危機」形容這群具有抗細菌藥物、抗病毒藥物、抗真菌藥品及抗原蟲藥物等抗藥性的超級病原體。研究數據顯示，全球每年至少有70萬人死於具抗藥性病原體造成的疾病，而這個數字現正急遽上升。

聯合國估計，若無全球一致性行動，到了2030年，每年可能有高達1千萬人死於抗藥性疾病，而前述汙染嚴重的河流正是這些超級病原體的「煉蠱皿」，一旦在全球範圍發生大流行，屆時許多地區恐陷入「無藥可用」的絕境，勢必導致大規模疫情發生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法