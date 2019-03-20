又少一藥！嚴重感染常用 泰寧注射劑將退出台灣市場

2019-03-20 15:59

〔記者林惠琴／台北報導〕又有一款藥品要退出台灣市場！近期美商默沙東藥廠請經銷商協助發函給各醫療院所，內容指出，泰寧注射劑（TIENAM）500毫克由於連年健保價格調整，導致不敷成本，擬停止進口，將自4月1日起停止供貨，另供貨相關合約院所至合約期滿。

台灣感染症醫學會感染管制委員會委員黃高彬表示，該藥主要適應症是革蘭氏陰性菌、陽性菌感染症，常用於治療嚴重感染，屬於第三線用藥，即使用其他第一、二線藥品效用有限時就可能使用，像是敗血性休克，或是肺炎、腹腔、泌尿道感染時均會使用，堪稱是救命型的藥物。

黃高彬指出，該藥效用至今仍很好，雖然類似藥物另有約2種，但此款仍是臨床上常用選擇，在3款藥品中，使用率約4、5成左右。事實上，同款藥品其他劑量先前已陸續退出台灣市場，如今若真的連500毫克也不再進口，對於臨床用藥確實造成不便，減少民眾用藥的選擇性。

黃高彬強調，衛福部健保署應該要調整藥價相關機制，否則可預期未來有更多國外原廠藥會退出台灣市場，也會有更多國外原廠藥不願意進入台灣市場，降低用藥的選擇性，實在並非民眾之福。

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