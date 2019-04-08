耳念珠菌超抗藥 美近半患者90天內亡

2019-04-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著全球病患愈來愈依賴抗生素，產生抗藥性的病菌也愈來愈多。近年在全球多國傳出病例的「耳念珠菌」（Candida auris），對免疫功能較弱者帶來重大威脅，因為這種病菌對「抗真菌藥」具有強大抗藥性，導致近半數患者在感染後的九十天內死亡，且病患入住的病房幾乎各個角落都受到污染，迫使美國疾病管制與預防中心（CDC）將這種病菌列入「緊急威脅」名單。

五年來在全球擴散

紐約時報六日報導，紐約西奈山醫院去年五月曾為一名老人動腹部手術，不料驗血發現他感染耳念珠菌，被隔離在加護病房九十天後死亡。更糟糕的是，該名患者的病房幾乎全被這種病菌「攻陷」，院方必須利用特製設備進行消毒，甚至移除部分天花板和地板加以清洗。過去五年裡，該病菌悄悄在全球擴散，委內瑞拉、西班牙、英國、印度、巴基斯坦和南非都曾遭殃，並在近期蔓延至紐約、新澤西州、伊利諾州。全美已通報五八七起病例，其中有近半數患者在染病的九十天內死亡。

耳念珠菌屬於真菌的一種，二○○九年在日本確認首起病例，一旦進入血液中，可能引發危及生命的感染。CDC指出，逾九十％耳念珠菌對至少一種抗真菌藥具抗藥性，三十％對兩種或以上的藥物產生抗藥性，一旦感染便難以根除。感染耳念珠菌的症狀，包括發燒、疼痛和疲勞等，一般須經檢驗才能確診。老人、小孩、吸菸者、糖尿病患、住院病患等免疫功能不全或受損者，感染耳念珠菌、甚至因而死亡的風險尤高，所幸健康者在日常生活中染病的風險非常低。

據報導，耳念珠菌容易經由醫院的人手和設備，或肉類、蔬果等物品運送過程傳播，也可能經由旅客和貨品出入境、人們在療養院和醫院往返等各種管道擴散。不過，醫院和地方政府通常不願透露耳念珠菌的感染情況，以免被外界視為疫區，或進一步引起社會恐慌；即使是CDC也都基於與各州的協議，不得公布出現感染的地方或醫院。

值得注意的是，公共衛生專家持續警告，濫用抗生素將使治療病菌感染的藥物效力下降，近年連真菌也出現抗藥性，對現代醫學形成全新威脅。一項英國政府資助的研究顯示，若不設法解決愈來愈多病菌具抗藥性的問題，在二○五○年時，全球可能有一千萬人因此喪命，超越屆時預計死於癌症的八百萬人。

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