肯亞首都淨川活動 驚見14具遺體...

2019-05-25 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕河川裡有多少冤魂？肯亞首都奈洛比（Nairobi）進行淨川活動，卻接連在奈洛比河及其支流清出14具遺體，其中包括8名嬰兒、1名男童、5名成年人。

據《法新社》報導，清潔人員近來在塑膠袋中發現一對雙胞胎嬰兒的屍身，昨（24日）又在奈洛比河發現一名8歲男孩被勒死後棄屍當地。

奈洛比郡政府發言人雅各（Elkana Jacob）表示，郡內青年們24日正在清理奈洛比河時，赫然看到了男童的遺體。奈洛比省省長松科（Mike Sonko）發起淨川活動以來，從河川中發現的成年人和幼童遺體總數已達到14具。

「奈洛比」的名稱源自東非馬賽語，意思是「涼爽的地方」，然其主要的河流及支流在工業化和混亂的城市規劃下，已被汙染殆盡。不僅工廠將工業廢物排放到河流中，在沒有適當的污水系統和垃圾處理場的狀況下，住宅區的廢棄物也大量填埋到河岸邊。

松科在去年5月就宣布淨川活動後，不過直到今年初才開始正式進行。松科今（25日）發布聲明稿，強調從河流裡尋獲的的遺體數量令人擔憂，當局已呼籲警方著手調查，以了解這些不尋常殺人案背後的兇手是誰。

松科說，一旦河川變得乾淨，就沒有人會在不被注意的狀況下將任何東西倒入河流，政府團隊目前正在全天候工作，以確保實現淨川承諾。據了解，當地一些非法診所為孕婦墮胎後，沒有地方可以掩埋嬰屍，便將其丟在河中。

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