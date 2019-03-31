美研究：魚粘液可用來研製抗生素

2019-03-31 23:59

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國最新研究指出，魚類身上的粘液，可能得以用來研製新的抗生素，以對抗「抗藥性金黃葡萄球菌」（MRSA）及「大腸桿菌」（E. coli）等病菌。

美國奧勒岡州立大學 （OSU）博士羅斯根（Sandra Loesgen）率領的研究團隊，於加州南部岸邊取得17種魚類樣本，共在這些魚的粘液中發現47種不同的細菌病株。

研究團隊表示，這有病株中有許多能產生化學混合物，可以用來對付「抗藥性金黃葡萄球菌」及「大腸桿菌。有部份可以用來對抗「白色念珠菌」（Candida albicans）及腸癌細胞。

魚粘液的作用，是保護魚類免於細菌、病毒及真菌類的危害。羅斯根指稱，他們相信魚粘液上的微生物，具有殺菌能力。

然而，羅斯根也強調，目前只分析了一種海鲫身上的病株細節，迄今未發現新奇化學物質，仍需檢視更多病株。

專家警告，全球細菌的抗藥性日益嚴重。英國「國民醫療保健服務」（NHS）計畫在2024年前將抗生素的使用減少15%。英國政府有意提供獎勵，激勵藥品公司研發出新的抗生素。

本研究公佈於美國化學會（ACS）佛州春季會議。

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