習近平訪法前夕 馬克宏批中國不尊重貿易規則....籲歐洲「覺醒」

習近平5日將展開法國之行，圖為去年4月習近平接待到訪的法國總統馬克宏。（法新社）

2024/05/03 17:34

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家主席習近平5日將展開3天的法國之行，法國總統馬克宏在2日出刊的「經濟學人」專訪中說，「我們將中國帶進世界貿易組織（WTO），然而我們領悟到相關規則未獲（中國）尊重、爭端解決機制沒有效用，而WTO也成效不彰，結果我們沒有被充分保障」。

馬克宏呼籲歐洲「要覺醒」，歐洲的規範太多、投資不足、保護不夠。他說，他不是反對貿易協議。對市場的開放，歐洲是美國或中國的10倍，雖就貿易而言，歐洲一定要尊重中國，但是須以「捍衛我們利益，並且是互惠、促進國家安全的方式」。

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馬克宏指出，過去30年，西方竭力將中國帶入國際貿易體系，但相關規則未獲（中國）尊重、爭端解決機制沒有效用。他說，美國已停止試圖讓中國遵守國際貿易規範，他們採取了自己的行動，這是歐盟所不樂見的，這是巨大錯誤，WTO正深陷危機，必須徹底轉型。

對於向中國開放市場的問題，馬克宏說，「我們必須非常務實，並以戰略利益的角度面對該議題」。

他指出，西方對中國的看法有時是錯誤的，比如直到近期，中國還被認為規模龐大的出口市場，「我們看中國是歐洲汽車產業良好的出口市場，特別是對德國的汽車業。這創造許多工作機會，不僅在德國，而是整個歐洲，然而這看法仍然成立嗎？答案是不」。

他解釋，因為現在中國的汽車產能過剩，並將汽車大規模出口海外，特別是向歐洲。儘管一些歐洲製造商因接受中國補貼，並可在中國生產、銷售汽車，以及將過剩的產能出口到中國市場而受惠，但對歐洲人並沒有好處，因此「當論到貿易，我支持就事論事。中國處於產能過剩的情況，所以中國不再是歐洲必要的，或至少不是大規模、重要的出口市場」。

他表示，他支持歐盟執委會對中國電動車、太陽能板與風機展開調查，因為中國相關產品獲得的補貼龐大，但最重要的是雙方關稅不同，當歐洲的電動車進入中國市場時，被課徵15%關稅，但獲得高額補貼的中國汽車進入歐洲市場時，稅率僅為10%。

馬克宏也提到國安議題，他說，「在許多領域，中國要求生產者必須是中國企業，因為相關領域太敏感，我們歐洲也必須這麼做，並表明這些領域攸關歐洲的國家安全，這就是新的經濟務實主義」。

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