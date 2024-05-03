美日澳菲「4國防長會議」決議 將在南海舉行更多演習

美國國防部長奧斯汀2日在夏威夷接待日本、澳洲和菲律賓防長，共同商議在南海舉行更多演習等軍事合作。（美聯社檔案照）

2024/05/03 19:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、日本、澳洲和菲律賓國防部長2日在夏威夷的美軍陸戰隊「史密斯營區」舉行第2次「四國防長會議」，確立四國協調行動的重要性，包括在南海舉行更多聯合軍事演習，並承諾維持印度－太平洋地區基於規則的秩序，以對抗亟欲片面改變現狀的中國。

美國防長奧斯汀、日本防衛大臣木原稔、澳洲防長馬勒斯和菲國防長鐵歐多洛2日在夏威夷會晤，為環太平洋四國防長繼去年6月新加坡亞洲安全會議「香格里拉對話」場邊後第二次聚首，五角大廈官員私下稱這個組合「四國小隊」（Squad），與美、日、澳和印度組成的安全機制「四方安全對話」（Quad）相互呼應，這兩者咸認，都具有在印太地區合作抗衡中國獨斷行事的目的。

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在這次會晤後舉行的聯合記者會上，奧斯汀稱四國防長聚集在此，是基於對印太地區的和平、穩定和嚇阻能力有著共同的願景，「我們已制定雄心萬丈的計畫，來共同推進此一願景」木原稔補充道，這四國與其他志同道合國家，共同努力這個目標是「一個迫切的問題」。

在菲國與中國屢次因為南海主權問題對峙衝突的背景下，「四國小隊」上月甫在南海的菲國專屬經濟區內進行聯合海上巡邏。藉由這次會晤，奧斯汀宣布四國考慮展開更多海上演習和活動，並向菲國提供更多安全援助，指這類訓練有助於在四國部隊之間建立聯繫，並凸顯對維持南海國際法的共同承諾。木原稔則暗批中國，強調四位部長有志一同，強烈反對任何透過武力片面改變南海現狀的企圖，或加劇該地區緊張局勢的任何活動。

馬勒斯在未點名中國的情況下說，基於規則的國際秩序「面臨巨大壓力」，這次會議向印太地區和全世界發出一個非常重要的訊息，即這四個民主國家承諾捍衛規則為基礎的秩序。鐵歐多洛則對加強四國關係表示歡迎，稱這不僅是為了保護菲國領土完整和主權，也是為了維護引導全球秩序的國際法原則。

《彭博》引述一位美國官員說法指出，「四國小隊」的目的是反擊亞洲地區的脅迫和侵略行徑，並確保各國部隊的防禦能力愈來愈具有互通性，使他們能更有效合作。該官員透露，「小隊」的目標是在數月及數年內進行更多的聯合巡邏，並逐漸延伸更多任務。

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