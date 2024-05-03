中國成功發射「嫦娥6號」 進行全球首次月球南極採樣

中國3日17時27分發射「嫦娥6號」。（擷取自華新社）

2024/05/03 20:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國於3日17時27分發射「嫦娥6號」探測器，由長征5號遙八運載火箭在文昌航天發射場成功發射，並準確進入軌道，嫦娥6號將進行全球首次月球背面採樣任務，預定著陸和採樣區為月球南極-艾特肯盆地。

根據《央視》報導，嫦娥6號發射後，整個奔月路大概有5天，之後進入環月軌道。在環月階段，嫦娥6號將用20天左右的時間調整好位置，為登陸做準備。

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嫦娥6號將在月球表面工作48小時，完成月球背面南極的樣品採樣，採樣完成後將上升、環月軌道交會對接，這段期間，嫦娥6號還將在環月軌道開展多項科學探測。在完成全部任務後，嫦娥6號準備返回地球。

據了解，嫦娥6號任務發射至採樣返回全程約53天，任務週期長，風險高，難度大。相較於2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥5號，嫦娥6號任務需在鵲橋2號中繼星的支持下，實施首次月球背面採樣返回，突破月球逆行軌道設計與控制、月背快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術。同時，嫦娥6號任務將進行月球背面降落區的現場調查分析，月球樣本實驗室分析研究等科學探測，深化月球成因與演化歷史的研究。

此外，嫦娥6號任務還搭載「歐空局月表負離子分析儀、法國月球氡氣偵測儀、義大利雷射角反射器、巴基斯坦立方星」等4個國家的載荷和衛星項目。

「嫦娥6號」將進行全球首次月球背面採樣。（擷取自華新社）

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