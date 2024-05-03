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拜登將頒發「總統自由勳章」 楊紫瓊、裴洛西在列

2023年獲得奧斯卡最佳女主角肯定的楊紫瓊，將獲得「總統自由勳章」。（路透）

2023年獲得奧斯卡最佳女主角肯定的楊紫瓊，將獲得「總統自由勳章」。（路透）

2024/05/03 18:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登今（3日）將向19位美國公民頒發象徵美國最高等級平民榮譽的「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），受獎者包括亞裔奧斯卡影后楊紫瓊、前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）等人。

《美聯社》報導，這19名受獎人士分別是：曾擔任馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）法律顧問的瓊斯（Clarence Jones）、彭博、眾議員克萊本（James Clyburn）、前參議員多爾（Elizabeth Dole）、前副總統高爾（Al Gore）、前總統氣候特使凱瑞（John Kerry）、前參議員勞滕伯格 （Frank Lautenberg）、裴洛西、人權運動者艾佛斯（Medgar Evers）、楊紫瓊、首位以美洲原住民身分奪得奧運金牌的索普（Jim Thorpe）、馬修謝潑德基金會（Matthew Shepard）創辦人謝潑德（Judy Shepard）、耶穌會天主教牧師博伊爾（Gregory Boyle）、前知名脫口秀主持人唐納修（Phil Donahue）、史上榮獲最多獎項的女游泳運動員萊德基（Katie Ledecky）、推動六月節（Juneteenth）成為國定假日的奧帕爾·李（Opal Lee）、首位進入太空的西班牙裔女性奧喬亞（Ellen Ochoa）、天文學家里格比（Jane Rigby）以及美國農場工人聯合會（UFW）主席羅梅羅（Teresa Romero）。

在這19名獲獎者中，勞滕伯格、艾佛斯以及索普已不在人世。

白宮在聲明中表示：「這19名美國人建立了使美國變得更美好的團隊、聯盟、社會運動、組織與企業。他們是各自領域的頂尖領導者。他們在職業生涯中始終如一地展示了社區、努力及科學的力量。」

拜登自身在2017年也曾領過這枚勳章，當時他是前總統歐巴馬（Barack Obama）的副手，而歐巴馬在任期結束前一週，把總統自由勳章頒給了拜登。

前美國眾議院議長裴洛西。（美聯社）

前美國眾議院議長裴洛西。（美聯社）

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