疑窺探北約機密 《新華社》3記者遭德調查

2019-05-26 16:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》（Bloomberg）25日報導，德國軍方正在調查3名中國官媒《新華社》記者，了解德國總理梅克爾日前訪問北約組織（NATO）軍事基地時，3人陪同採訪時窺探及蒐集何種資訊。此舉顯示，德國當局對這家中國官方通訊社高度不信任。

梅克爾本月20日訪問位於德國明斯特（Munster）的「高度戰備聯合特遣部隊」（Very High Readiness Joint Task Force）訓練基地，涉事的《新華社》記者與其他記者一同獲准進入報導。

《彭博》引述一名知情人士指出，《新華社》記者因拍攝軍事裝備及採訪士兵日常生活，引起德國方面懷疑而對3人展開調查。有德國情報官員表示，德國情報機構認為，由於《新華社》與中國共產黨關係密切，旗下記者可能正在為中共對外宣傳提供協助，包括蒐集外國數據和訊息，供中共當局使用，因此相關調查其實已進行一段時間。

然而，《新華社》外事局一名代表否認此事，強調旗下駐德國記者均執行正常採訪作業。

中國政府利用官媒進行海外滲透時有所聞，美國國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）早在前年11月的年度報告中警告，《新華社》承擔中國情報機構的某些職能，詆毀西方媒體，並控制有關中國的討論，要求當局加強落實「外國代理人登記法」（FARA）。

接著，美國司法部在去年9月下令，中國《新華社》、中央電視台（CCTV）旗下中國國際電視台（中國環球電視網，CGTN）等官媒，必須註冊為「外國代理人」，藉此限制其採訪權限，並要求其通報管理層結構、收支情況等。

《美國之音》（VOA）指出，中國國際電視台美國分部（CGTN America）已在2月向美國司法部正式登記為「外國代理人」，在其提交的文件中，包括從中國央視獲得800萬美元經費，但該台仍強調，他們「不從事政治活動」，登記為外國代理人僅是「本著與美國當局合作的精神」。

目前，《中國日報》、《人民日報》海外版和《新民晚報》等中國國營媒體，均已向美國當局登記，新華社則尚無動靜。

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