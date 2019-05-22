新華社批蔡英文「孤獨政客」 陸委會嗆：沒資格指手劃腳

2019-05-22 20:28

〔記者鍾麗華／綜合報導〕蔡英文總統執政屆滿3年，中國官媒《新華社》今天以「孤獨政客的權力黃昏」為題，發出評論文章指出，民意直直下落的蔡英文愈詭辯妄言，愈暴露內心虛弱，一句「執政者必須忍受孤獨」，道出了這個孤獨政客在「權力黃昏」之際的心聲。陸委會晚間回嗆，沒有資格對我內政指手劃腳，奉勸北京當局深自檢討，妥適處理好自己內部事務為先。

文章稱，蔡英文的內心獨白，將一個權力搖搖欲墜的當政者內心的惶恐、掙扎表現得淋漓盡致。陷入窮途之際，蔡英文只能繼續拉高攻擊大陸聲量，以煽動兩岸對抗來擁抱台獨基本盤取暖，騙取選舉利益，其赤裸裸的台獨叫囂已近乎瘋狂。

對此，陸委會表示，我們看到了中共當局近期以來透過官媒及御用學者對蔡總統3年來施政非理性及錯誤的批評。我們一貫認為，中國共產黨集權專制，抗拒民主改革，長期打壓不同意見，根本沒有資格對我內政指手劃腳，奉勸北京當局深自檢討，妥適處理好自己內部事務為先。

陸委會指出，中共近3年來，對我極盡外交打壓、軍事文攻武嚇，並加大統戰分化我社會，今年1月提出「習五條」，加速對台統一進程後，其企圖消滅中華民國，積極破壞台海現狀升高區域緊張態勢，已引起國際社會批評；根據本會近期所做的民調，有超過8成民意拒絕「一國兩制」，反映中共對台政策之錯誤及挑撥兩岸關係的虛偽本質。

陸委會強調，蔡總統上任以來以中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，並依循台灣2300萬人民的主流民意處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定，面對北京當局在我總統大選前可能的惡意介入與欠缺文化水平的攻訐，台灣民眾自有評斷。

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