2流亡港人獲德國庇護 黃國昌：一國兩制淪徹底悲劇

2019-05-22 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今在臉書分享一則新聞，即因2016年旺角警民衝突，被港府政治監控、以暴動重罪提告，而流亡海外的本土民主前線發言人黃台仰，以及創黨成員李東昇，傳出去年已獲德國庇護。黃感嘆連德國也無法信任香港法治，一國兩制神話淪為「徹底的悲劇」。

黃國昌在文中表示，以前香港雖無民主，「但起碼還有『法治』」，也因香港法治基礎建設健全，使其發展成世界金融中心之一；如今香港沒了民主、法治，「淪喪到遭德國認證『無法信任香港法治』」。

黃國昌在文中直言，一國兩制神話早已幻滅，成為「徹底的悲劇」，但台灣竟仍有政客、媒體，「繼續與中共唱和，欺騙臺灣人民，令人不齒」。

綜合媒體報導，先前西方國家曾給予中國異議人士庇護，而黃台仰、李東昇的案例，不僅使其可能成為香港回歸中國後的首例，也可能是個改變全球觀點轉折，即香港個人自由因北京加強管控力道被逐步侵蝕，已威脅其作為亞洲法治綠洲的聲譽。

文中提到，黃台仰先前接受媒體訪問時曾提到，若德國政府認為香港司法機構是獨立的，他們就不會給我難民身分，「這是因為他們認為，香港利用司法工具迫害港人」；黃台仰也說，德國政府批准其難民保戶申請後，香港已在國際上失去特殊地位」。

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