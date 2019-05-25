每週一字送給中國！ 德國駐香港領事館：尊嚴

德國駐香港總領事館的「每週一字」呼應香港政治時事，教大家寫在德國基本法第一條的「尊嚴」一詞。（擷取自German Consulate General Hong Kong臉書粉絲專頁）

2019-05-25 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有呼應時事，偶爾撿到槍的公視台語台FB小編，教大家每日一字學台語。而在香港，也有一個長期關注其政治動向的「德國駐香港總領事館」粉絲專頁，會在每週一字學德語中融入時事，針砭政治。

根據香港《立場新聞》報導，因2016旺角衝突事件分別被指控「煽惑暴動」、「襲警」等罪的「本土民主前線」前召集人黃台仰及成員李東昇，22日經《紐約時報》報導證實，2人已獲得德國聯邦移民及難民署發出的難民庇護資格，可能是香港第一批獲得這種庇護資格的人。

今天（25日）德國駐港領事館的每週一字學德語，呼應了這項時事，教導大家被寫在《德國基本法》第1條裡的「尊嚴」（Würde）一字。

該粉專同時寫出《德國基本法》第1條的原文，「人之尊嚴不可侵犯」（Die würde des Menschen ist unantastbar.），但其實該法條後面還有一句，「尊重及保護此項尊嚴為所有國家機關之義務」，諷刺中國及香港政府的意味濃厚。

香港網友看到這篇貼文後，紛紛留言感謝德國領事館對香港政治的關注。更有網友翻出香港特區基本法第一條，「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，認為德國政府和中國政府的高度真是高下立判。

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