若《逃犯條例》通過 香港恐失去25年經濟最自由冠軍寶座

2019-05-24 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港的「自由經濟度指數」一直是榜首，連續25年獲評為全球最自由經濟體。但美國傳統基金會貿易暨經濟中心主任米勒（Terry Miller）警告，一旦通過《移交逃犯條例》，香港最自由經濟的地位恐不保。

據《法廣》報導，「經濟自由度指數」是《華爾街日報》和美國傳統基金會所發布的年度報告，涵蓋全球179個國家和地區，是具權威評價指標。在100分滿分中，2019年香港得到90.2分，已蟬聯25年榜首，不過因為香港月前想修訂《逃犯條例》，一旦通過，香港法庭就能把境內的人移交中國受審，因此今年「司法效率」（judicial effectiveness）項目狂失9分，跌至75.3分。

米勒指出，自由度指數按「法律制度」、「政府規模」、「監管效率」及「市場開放」等多項指標評分，香港雖然多年居首位，但和第2名的新加坡的差距由過往的4分縮減不到1分，且「司法效率」向來是香港的弱項，一旦通過《移交逃犯條例》，該法不但可能損害香港的經濟自由，使投資者或香港的金融從業者擔心其人身安全而紛紛離開，也可能使香港之後揮別冠軍寶座。

米勒表示，4月底有逾10萬人上街遊行反對此草案，因此建議香港政府應多傾聽香港人的聲音，少聽北京的話。否則，香港極可能在香港特首林鄭月娥的任內便失去第1名地位。

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