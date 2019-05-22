港修《逃犯條例》 末代港督首發言：破壞一國兩制

2019-05-22 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港末代港督彭定康今日首度就修訂《逃犯條例》發表看法時，除了指出修訂《逃犯條例》將是香港自從1997年回歸中國以來「最差的事（the worst thing）」，並表示，此舉將會破壞中國對香港「一國兩制」承諾，並且有可能威脅香港作為國際金融中心的地位。

根據美國彭博（Bloomberg）今日報導，彭定康指出，《逃犯條例》將會破壞中國對香港「一國兩制」承諾，並且有可能威脅香港作為國際金融中心的地位。對此，彭定康表示，「若果中國開始把香港看成只是內地（mainland）的一部份，就像是深圳和上海，那麼國際社會遲早會開始反思，那麼香港就不再擁有獨特的地位。」

彭定康認為，該條例的通過，將會取消中港之間的「防火牆」，香港市民將面臨受到內地「法治」（rule by law）的風險，「如此一來，法院和執法部門，與共產黨的黨意之間，就再沒有任何真正的區別。」彭定康表示，自從習近平在2012年上台後，香港在自由和法治方面的情形，已經惡化。「正如習近平在中國收緊控制，他在香港也在做同樣的事情。」彭定康表示，中國仍然沒能證明，「我們可以信任他們」。

根據香港大學社會科學學院「港大民意研究計劃」昨（21）日公布的社會指標調查報告顯示，香港10項「自由次指標」相較去年全部下跌。其中在「學術研究自由」、「言論自由」、「新聞自由」、「出版自由」和「結社自由」共5項指標，全部創下1997年8月首次調查以來最低分。

彭定康指修訂《逃犯條例》將是香港自從1997年回歸中國以來「最差的事（the worst thing）」。（美聯社）

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