德國政治庇護旺角事件流亡份子 林鄭月娥嚴正抗議

2019-05-25 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕因2016年的旺角衝突，被香港政府以暴動重罪提告的本土民主前線發言人黃台仰、創黨成員李東昇，據傳已於去年得到德國的政治庇護；香港特首林鄭月娥24日會晤德國駐港代理總領事施密特（David Schmidt）時表達強烈反對。

綜合媒體報導，林鄭月娥24日與施密特會面後，強調黃台仰和李東昇的犯罪事實都有證據，例如當時80多名警員受傷、造成港民不安等。香港任何被控觸犯法例人士均會獲公開及公平的審訊，德國的做法會使香港法治和司法獨立的國際聲譽受損，且她質疑德國未基於上述事實便給予黃、李2人政治庇護，要求施密特轉達港府的不滿、失望。

2016年2月8日和9日旺角有民眾因為不滿取締攤販，發生嚴重的警民衝突，該事件被稱作「旺角騷亂」，有不少香港民運人士也參與其中。該動亂造成100人受傷，傷者多為警員。事後警方逮捕大量示威民眾，黃台仰和李東昇棄保潛逃而遭通緝。

除了香港政府，中國外交部也對德方作法表達「嚴正關切、深表遺憾」，不過並未明確向德國要人；德國當局並未說明提供庇護的真正理由，只發出聲明指出，「香港的人權情況是整體良好的，但反對派的空間被壓縮，言論和新聞自由漸漸消失，尤其是涉及敏感政治議題時。」這令他們深感擔憂。

對於德國的做法，香港輿論兩極，香港建制派批評，德國當局提供政治庇護，是「變相鼓吹暴力」，讓違法的人無須承擔刑事責任，且黃、李回國，會受到公平審判。泛民主派的民主黨前主席何俊仁則指出，如今香港已被歐盟領導國德國視為「會政治迫害」，相信不少港人都會對此事件感到驚訝，也代表香港的國際形象已經變很差。

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