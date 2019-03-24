旺角事件梁天琦遭判無罪 德議員：中國極權依舊

2019-03-24 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港2016年農曆初一及初二發生旺角暴動，主張港獨的「本土民主前線」成員梁天琦和其餘2名被告本來遭控違反砵蘭街的《參與暴動罪》，香港法院22日重審後，判梁等人無罪。雖然3人聞訊後感動得眼角泛淚，然而德國人權及人道援助委員會主席傑生（Gyde Jensen）表示，即便梁天琦遭判無罪，仍未改變中國持續向香港施加極權主義的事實。

綜合媒體報導，2016年2月8日和9日旺角有民眾因為不滿取締攤販，發生嚴重的警民衝突，該事件被稱作「旺角騷亂」，有不少香港民運人士也參與其中。2018年香港法院裁定梁天琦旺角暴動期間在亞皆老街的《襲警罪》與《暴動罪》成立。高等法院22日判梁天琦砵蘭街暴動罪的罪名不成立，不過梁仍須為了先前成立的罪名坐牢至2022年。

對此，德國聯邦議員保澤（Margarete Bause）及派澤特（Martin Patzelt）批「梁天琦是港府濫用司法制度、系統性政治審查並整治政治犯下的犧牲品」，他們和英國、菲律賓、緬甸、加拿大、馬來西亞等國共11名議員發出聯合聲明，直指香港的《公安條例》對「騷亂」的定義隨興且模糊，梁天琦可能犯了輕微的罪行，但顯然不該被判刑。

另外，聲明指出，2014年後有超過百名的抗議者被指控違反《公安條例》，政府想藉此恐嚇他們，讓社會產生寒蟬效應，年輕人也會因而變得冷漠、沒有正義感。因此，他們連署要求香港政府立即改革懲罰過重且早已過時的《公安條例》。

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