俄航空難 他硬要拿行李延誤逃生 還嗆俄航不退款

2019-05-07 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕5日俄羅斯航空（Aeroflot）一架飛機起飛不久，因為機身起火緊急迫降。當時機上有位乘客在逃生期間，不聽空服員指示，堅持要取行李。等他終於拿著行李下飛機，他身後卻只有3名乘客倖存。

綜合外媒報導，5日俄羅斯航空一個SU1492航班，原訂將從莫斯科飛往俄國北部城市莫曼斯克（Murmansk），然而起飛不過半小時，機長就發現飛機出狀況。緊急迫降原機場後，機身後方起火，當時飛機上載有73名乘客和5名機組人員，機上一片混亂，許多乘客忙著拿行李，耽誤了後面乘客的逃生時間，造成41人不幸罹難。

當時機上一位名為迪米特里（Dmitry Khlebushkin）的乘客，堅持要取走行李。最後他成功拿著行李走出機場，但在他之後卻只有3名乘客倖存。

事發當時，迪米特里坐在10C的位置上，死裡逃生後，他也曾向媒體記者表達對機組人員的感謝。但現在他卻反過來指控航空公司「沒有退款機票錢」，他認為這間公司是由「無情和不專業」的人所組成，他種種自私行為也在俄網引起極大爭議。

有專家計算，飛機起火後，乘客實際上只有「黃金55秒」可以逃命。俄航空服員卡薩金娜（Tatyana Kasatkina）表示，當時就是因為有人堅持要拿行李，耽誤乘客逃生時間，才導致死亡人數增加。

這起事故導致41人死亡，9人被送往醫院治療，其中有3人身受重傷。罹難者的家屬每人將獲得100萬盧布（約47萬新台幣），而在醫院接受治療的受害者將獲得50萬盧布（約23萬新台幣）。

根據機長丹尼斯（Denis Yevdokimov）和倖存的旅客表示，飛機起飛不久後，被閃電擊中，飛機的通訊設備失去訊號，但事故發生原因仍在調查中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/