迫降起火 俄客機41死

2019-05-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕俄羅斯航空公司（Aeroflot）一架蘇愷超級噴射100型（Sukhoi Superjet-100）客機，五日傍晚自莫斯科最繁忙的謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）起飛後不久便折返迫降，機身嚴重著火，造成至少四十一人罹難，包括兩名兒童。機長指稱，閃電導致客機緊急迫降，而由於油箱滿載，才在觸地降落時引發難以收拾的大火。

俄國官員指出，該架區域航線班機於當地時間晚間六時二分自謝瑞米提耶佛機場起飛後，原訂飛往北極圈城市莫曼斯克（Murmansk），但機組人員不久便發出遇險訊號，要求折返，並於六時三十分緊急降落。

乘客稱飛機遭閃電擊中

起火客機上共有七十三名乘客與五名機組人員。據報導，客機第一次試降失敗，二度降落時，起落架、機鼻撞擊地面。航班追蹤網站Flightradar24顯示，該班機降落前，曾在空中翻了一次觔斗。

機長葉夫杜其莫夫（Denis Yevdokimov）告訴俄國媒體，飛航途中因為「雷電交加」而使該機斷訊，必須轉為緊急控制模式駕駛，「透過航空緊急頻率，我們雖然成功恢復無線電通訊，但僅能短暫連線，而且持續中斷」。他並未明確說明該機是否遭到雷擊，但一名乘客說：「我們起飛不久，飛機就遭閃電擊中…客機像蚱蜢，在跑道上彈跳，接著起火燃燒。」

影片中顯示，客機觸地降落後，沿著跑道快速滑行，機身竄出烈焰。乘客跳入該機前端的充氣式滑梯，狂奔逃離熊熊燃燒的機體，濃濃黑煙直沖天際。另一份在機艙內拍攝的影片則顯示，窗戶外火舌亂舞，許多乘客倉皇哭喊。

當局指出，罹難者包括兩名兒童，另有九人送醫治療，其中三人傷勢嚴重。客機的黑盒子已尋獲，並送交調查人員調查。

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