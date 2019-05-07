737 MAX警告系統有瑕疵 工程師早就知道

2019-05-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國波音公司製造的737 MAX8型客機在半年內連續發生兩起空難，導致737 MAX系列遭各國政府禁飛。波音五日發表聲明坦承，該公司工程師前年就已發現該機型警告系統有瑕疵，但直到去年十月印尼獅子航空墜機後，管理階層才首次知悉此事。

波音聲明表示，該公司工程師於二○一七年737 MAX系列交貨數個月後，就已發現其顯示軟體系統未正確符合「攻角不一致感應器」（AOA Disagree alert）的警報要求，意味該裝置感應器警示燈不會亮，除非航空公司額外購買「攻角指示器」（AOA sensor）才會亮起。

「攻角不一致感應器」是737 MAX系列的標準配備，該裝置藉由亮起警示燈，告知機師兩個攻角感應器數據不一，功角是機翼方向與氣流的夾角，攻角角度為判斷飛機失速的關鍵。當時，波音內部審查後認定，前述警報系統未完全運作也能安全飛行，不需立即改正這項瑕疵，並且將它們視為「選擇配備」，當時未告知航空業者及美國聯邦航空總署（FAA），直到去年十月印尼獅航空難後，FAA才得悉警示燈問題，但認定不需採取緊急行動。

事後，衣索比亞航空737 MAX型客機今年三月也發生同樣悲劇，該機型遭全球禁飛後，波音才做挽救措施，將前述感測器及指示器改為免費。上述兩家航空都未選購指示器，都是因為感應器故障，導致機頭向下俯衝，駕駛員無法重新掌控飛機，兩起空難共導致三百四十六人喪生。

對此，FAA發言人回應，當時該機構專家判定，感應器警示燈不亮屬於「低風險」，但波音若能及時或提早與航空業者溝通，可能有助減少或消除可能的困惑。代表獅航空難家屬提告的律師狄米崔歐則抨擊，若波音在獅航墜機後就已停飛737 MAX型客機，可能得以避免衣航空難。

波音公司製造的737 MAX8型客機。（路透檔案照）

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