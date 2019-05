俄航迫降41死 疑乘客堅持拿行李阻礙逃生

2019-05-06 21:13

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯航空公司(Aeroflot-Russian)有架客機今起飛不久後起火迫降,據目前最新情況,這次意外造成41人死亡,37人奇蹟生還,生還者中有11人受傷,死傷者中並無國人。

綜合外媒報導,機身編號為RA-89098、SU1492號航班的飛機於當地時間5日晚間6時2分(台灣時間晚間10時2分)起飛,原訂從莫斯科飛往俄國北部城市莫曼斯克(Murmansk),當時機上載有73名乘客和5名機組人員。然而28分鐘後,機長便回報緊急狀況,迫降原機場謝瑞米提耶佛機場(Sheremetyevo Airport)後,飛機後方起火,使機身被熊熊烈焰和黑煙吞沒,有目擊者稱看到雷擊,閃電劈中機尾才導致自動系統失靈,但另有一說是電器設備故障,目前還在調查失火原因。

俄媒報導指出,飛機降落前,機上情況混亂,尖叫聲此起彼落,還有人打電話給家人大叫「我們在高速墜落」;空姐卡薩特金娜(Tatyana Kasatkina)說,緊急疏散時,前排乘客有人堅持拿行李下機,阻擋後方乘客逃生,否則傷亡人數應該可以低一些。當時她抓著乘客的衣領,把他們推到停機坪上,以加快疏散速度。

倖存者克雷布什金(Dmitry Khlebushkin)餘悸猶存地表示,當時機上溫度很高,幾乎已超出人體極限,很感謝空服員幫助,不然他不可能活下來;另一名倖存乘客葉戈洛夫(Pyotr Egorov)則說,機上有人嚇到快昏厥,當飛機降落時,以高速直衝跑道,機身像蚱蜢一樣彈起來。

The moment the flaming Aeroflot Superjet makes an emergency landing at Sheremetyevo. Reports that a lightning strike may have lit the engine on fire https://t.co/ySVAWQkycp pic.twitter.com/sLKBhW0JLf