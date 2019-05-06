俄航迫降41死 疑乘客堅持拿行李阻礙逃生

2019-05-06 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯航空公司（Aeroflot-Russian）有架客機今起飛不久後起火迫降，據目前最新情況，這次意外造成41人死亡，37人奇蹟生還，生還者中有11人受傷，死傷者中並無國人。

綜合外媒報導，機身編號為RA-89098、SU1492號航班的飛機於當地時間5日晚間6時2分（台灣時間晚間10時2分）起飛，原訂從莫斯科飛往俄國北部城市莫曼斯克（Murmansk），當時機上載有73名乘客和5名機組人員。然而28分鐘後，機長便回報緊急狀況，迫降原機場謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）後，飛機後方起火，使機身被熊熊烈焰和黑煙吞沒，有目擊者稱看到雷擊，閃電劈中機尾才導致自動系統失靈，但另有一說是電器設備故障，目前還在調查失火原因。

俄媒報導指出，飛機降落前，機上情況混亂，尖叫聲此起彼落，還有人打電話給家人大叫「我們在高速墜落」；空姐卡薩特金娜（Tatyana Kasatkina）說，緊急疏散時，前排乘客有人堅持拿行李下機，阻擋後方乘客逃生，否則傷亡人數應該可以低一些。當時她抓著乘客的衣領，把他們推到停機坪上，以加快疏散速度。

倖存者克雷布什金（Dmitry Khlebushkin）餘悸猶存地表示，當時機上溫度很高，幾乎已超出人體極限，很感謝空服員幫助，不然他不可能活下來；另一名倖存乘客葉戈洛夫（Pyotr Egorov）則說，機上有人嚇到快昏厥，當飛機降落時，以高速直衝跑道，機身像蚱蜢一樣彈起來。

The moment the flaming Aeroflot Superjet makes an emergency landing at Sheremetyevo. Reports that a lightning strike may have lit the engine on fire https://t.co/ySVAWQkycp pic.twitter.com/sLKBhW0JLf — Alec Luhn （@ASLuhn） 2019年5月5日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/