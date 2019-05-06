俄羅斯航空迫降41死 外交部確認無國人受影響

2019-05-06 09:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯航空（Aeroflot-Russian）昨深夜起火迫降，造成41人死亡。外交部今天表示，已向俄羅斯駐台代表處表達慰問與哀悼，並已確認事件中並無我國人受影響。

俄羅斯航空（Aeroflot-Russian）5月5日深夜，1架蘇愷超級噴射100型客機因機上起火而迫降首都莫斯科的謝瑞米提耶佛機場，這起事故已經造成41人死亡。整起事故仍在持續搶救及調查中。

《路透》報導，俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）在官網發布聲明指出：「機上有78人，其中包括機組人員。根據最新消息，機上37人生還。」

外交部今天表示，外交部亞非司以及代表吳部長向俄國駐台代表處副代表史鐸傑（Sergey Chudodeev）表達慰問及哀悼之意，史副代表也代表俄方感謝吳部長及我政府的關懷。

外交部並也向我駐俄羅斯代表處確認，該不幸事件並無我國人受影響。

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