疑被閃電擊中 俄羅斯航空客機起火迫降41死

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯航空公司(Aeroflot-Russian)一架客機今天起飛後不久機上突然起火,之後緊急迫降在首都莫斯科的機場,這起事故至今已知41死,生還的37人中,包括33名乘客和4名機組人員。整起事故仍在持續搶救及調查中。

綜合媒體報導,俄羅斯航空公司這架失事飛機是蘇愷超級噴射100型飛機(Sukhoi Superjet-100),機上共搭載78名乘客的飛機原訂從莫斯科飛往俄國北部城市莫曼斯克(Murmansk),不過在起飛28分鐘後即發現後疑似被閃電擊中,飛機迫降莫斯科的謝瑞米提耶佛機場(Sheremetyevo Airport),機身後半部被熊熊火勢吞沒,許多乘客經由客機的緊急充氣滑梯逃生,飛機最後被整燒個燒毀。

據報導,生還乘客驚魂未定,向記者透露,他看到一道白光擊中機身,直指飛機是被雷擊後起火。

