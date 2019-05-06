疑被閃電擊中 俄羅斯航空客機起火迫降41死

2019-05-06 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯航空公司（Aeroflot-Russian）一架客機今天起飛後不久機上突然起火，之後緊急迫降在首都莫斯科的機場，這起事故至今已知41死，生還的37人中，包括33名乘客和4名機組人員。整起事故仍在持續搶救及調查中。

綜合媒體報導，俄羅斯航空公司這架失事飛機是蘇愷超級噴射100型飛機（Sukhoi Superjet-100），機上共搭載78名乘客的飛機原訂從莫斯科飛往俄國北部城市莫曼斯克（Murmansk），不過在起飛28分鐘後即發現後疑似被閃電擊中，飛機迫降莫斯科的謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport），機身後半部被熊熊火勢吞沒，許多乘客經由客機的緊急充氣滑梯逃生，飛機最後被整燒個燒毀。

據報導，生還乘客驚魂未定，向記者透露，他看到一道白光擊中機身，直指飛機是被雷擊後起火。

RAW: Burning plane makes an emergency landing at at #Moscow’s #Sheremetyevo Airport



READ MORE: https://t.co/hCxdF5LQsg pic.twitter.com/X6E1kjy7Zg — RT （@RT_com） 2019年5月5日

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