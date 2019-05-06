川普奇襲中國 網友呼：天祐台灣！不然只能在天國發大財了

2019-05-06 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（6）日無預警宣布對價值2000億美元（約台幣6.2兆元）的中國產品加徵懲罰性關稅，此舉使中國今日股市斷頭重挫。「批踢踢」網友「tukuman」發文分析後高呼，「天佑台灣，還好現在是民進黨蔡英文執政」，不然「台灣只能在天國發大財了」

美國總統川普6日凌晨在推特上發文表示，本月10日起2000億美元的中國產品關稅，將從10%提高到25%。另外，川普在推文中也指出，目前尚未被提高關稅、價值3250億美元的中國產品，在未來也將課徵25%的稅率。

早在4月20日便發文指出「美中貿易戰即將收網」的批踢踢網友「tukuman」今以「美中貿易戰最新進度：川普的奇襲」發文表示，當時他就已經指出「美國將會使用排擠非市場經濟國家」這招，而「世界貿易組織（WTO）」也隨後裁定「中國為非市場經濟國家」，各國得以合理制裁中國，至此自由市場經濟國家對壘非自由市場經濟國家（中國）事態明朗。

「為什麼川普敢這麼做？」tukuman表示，原先以為貿易戰會多多少少影響美國經濟，沒想到美國經濟的表現超乎預期的強勁，於是全美一致認定「痛毆中國就對了。」據本報報導，就連美國民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）也表態支持身為共和黨的川普，認為「力量是戰勝中國的唯一途徑」。tukuman表示，「川普這記突襲重拳直接撕碎中國的紙老虎假象。」

「那和台灣有什麼關係呢？」tukuman以「租界」說明「自經區」時表示，「外國貨物進到租界，雖然已經到了境內，但在法律上視同沒有入境，因此不用繳關稅。」另外，其他國家的貨品也能利用自經區將貨品的產地「洗成台灣」。tukuman指出，現在最需要洗產地的國家正是中國。

「如果台灣自經區幫助中國洗產地會發生什麼事情呢？」tukuman舉例說明，中國鋼鐵製造商利用越南洗產地遭美國發現後，「越南製冷軋鋼課徵199.76%的反傾銷稅、256.44%的反補貼稅；越南製不鏽鋼徵收199.43%的反傾銷稅、39.05%的反補貼稅，而且還要再課徵川普後來加課的25%鋼鐵關稅」，等同「玩完了」。

而由於過去曾發生中國蜂蜜、中國製代糖藉由台灣洗產地遭美國抓包的紀錄，tukuman表示，美國正考慮嚴格檢驗台灣的相關產品，「如果沒有改善的話，台灣相關產品也有可能被納入反傾銷稅的範圍。」

「知道誰是共匪了嗎？」tukuman將矛頭指向「今年瘋狂推銷自經區及和平協議」的中國國民黨、說「進口中國茶葉，在自貿區生產成行銷全世界的台灣茶」的高雄市副市長葉匡時、「推動自經區」的高雄市長韓國瑜以及在美國說「台灣是中國不可分割的一部分，屬於中華民族」的郭台銘。

tukuman貼上去年關務署清查2300項貨品以避免遭中國洗產地的新聞指出，「天佑台灣，還好現在是民進黨蔡英文執政。否則給韓國瑜或郭台銘中國是活路、中國發大財一下，台灣只能在天國發大財了」。

批踢踢網友不但將該文「推爆」，也在底下大呼「高調」，該文也已在臉書上廣為轉傳。

[爆卦] 美中貿易戰最新進度：川普的奇襲

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