郭董「中國人還是台灣人」？謝志偉回德人提問 網友讚爆

2019-05-06 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘日前一席「國防靠和平」的言論引發不小爭議，我國駐德大使謝志偉則表示，他認同「台灣需要國防」，但質疑「對象是哪國？」還透露有德國人問他：「到底該把某富商視為中國人還是台灣人？」他強調：「是不是中國人，我不知道，但肯定不能算台灣人。」

謝志偉在臉書表示，終於有德國人問他，到底該把某富商（指郭台銘）視為中國人還是台灣人？他給了個通案答案：凡把台灣總統捍衛台灣的決心視為是對中國挑釁之人，「是不是中國人，我不知道，但肯定不能算台灣人」，因為以自由民主為今日台灣之立國基礎的台灣人，是不會和中國領導人習近平一樣對台灣人說「中國人不殺中國人」。

謝志偉說，這位全部家當幾乎都在中國的某大富商總統擬參選人到處宣傳：「國防靠和平」，被噓爆後又前後矛盾地改口說：「台灣是需要國防，但武器不應為買而買。」

謝志偉酸說：「我和他至少有『台灣需要國防』的共識。那，可不可以請他大聲地告訴全台灣人他對下個問題的答案：台灣需要國防，是不是因為中國可能侵略台灣？Yes or No？」另外，回答時，也請記得眼睛要看著大家。

謝志偉提到，由於習近平年初一番對台講話，很多德國朝野國會議員、官員、學者、民間友人近來也常關切台灣的國防能力，並明確告訴他，台灣的存在是亞洲及華人世界一座黑夜中的燈塔。「其中也常同時告訴我，小英總統對付中國分寸拿捏精準，中國還真無處下口」。

他強調，身為台灣的外交人員，每天力抗中國對台的打壓及威脅和霸凌，他視所有附和中國武力威脅台灣或為之幫腔或倒過來胳膊向外彎的台灣人為「台敵」，也呼籲全國擔心失去好不容易得來的自由民主之台灣人團不分黨派、背景、省籍團結起來正視這些打著民主反民主的政、商、學者的附共作為及他們已經對台灣的民主所造成的危害。

他也痛批，言論自由的使用不能拿來造成會失去言論自由的權利，「那叫為虎作倀，不是為人作嫁！」網友也紛紛留言，「志偉大哥說得很對，說得很好！我們怎麼喚醒身邊藍的人呢？」、「謝大使說的真好！！！」、「說得好 推一下」、「台灣四處與人為善，買武器不就是因為中國嗎～」、「郭先生太小看台灣人的平均智商，或是台灣人保衞自己的家園決心被低估了？」。

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