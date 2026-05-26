馬以南曾私訊金溥聰：比起司法審訊馬英九「不如宣告他有病」

馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維今天公佈前總統馬英九大姊馬以南傳給金溥聰的簡訊。（取自千秋萬事節目畫面）

馬辦家變在前國安會秘書長金溥聰召開記者會後越演越烈，馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維今天（26日）公佈前總統馬英九大姊馬以南傳給金溥聰的簡訊，簡訊中馬以南直言，如果金溥聰「不停止傷害馬英九」，他們就要公開金對馬的「挾持」，比起「讓司法審訊馬英九」，「不如宣告他有病」。

李德維今天上午在中廣「千秋萬世」節目受訪表示，當初三人小組只公佈調查結論，因牽扯到馬總統所以非常小心，但由於昨天金溥聰已召開記者會，因此他也公佈馬以南傳給金溥聰的訊息：「溥聰，站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用，比起司法、檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以真正退休、正常生活。這是不得已的辦法，雖然我們不願意宣告他的健康情況」。

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李德維感嘆，要不是沒有辦法，「沒有一個妻子、一個姊姊走上法院去聲請輔助宣告這一途」，這是一個「內部的問題」，好好調查處理。李也透露，2月25日馬英九有致電他，說蕭旭岑、王光慈有問題，馬要解職兩人，李表示尊重，這是馬英九的權責；但如果基金會有貪污問題，那就牽扯到整個基金會，非馬英九單一的權責，所以才請三人小組做適當的處理跟調查。

前總統馬英九（中）與大姊馬以南（前）；圖為2017年春節前兩人一同到興隆市場選購商品。（資料照）

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