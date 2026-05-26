荷姆茲海峽緊張！阿巴斯港驚傳爆炸聲 伊朗革命衛隊啟動防空系統

伊朗阿巴斯港在25日深夜傳出爆炸聲，官方目前並未對外公開爆炸原因。（路透）

伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）與荷姆茲海峽附近沿海地區25日深夜傳出爆炸聲，爆炸原因不明。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在一份簡短聲明中引述消息人士說法，證實此事，但並沒有公開爆炸原因。

綜合外媒報導，伊朗國家媒體伊朗通訊社（IRNA）報導指出，阿巴斯港在午夜左右時間傳出數次連續爆炸聲，其原因尚未釐清。革命衛隊則表示，爆炸聲是在阿巴斯港的機場附近傳出，而阿巴斯港的伊朗防空系統「已啟動，以應對敵對目標」。不過目前爆炸聲起因，以及爆炸是否造成人員傷亡，官方都並未對外公開資訊。

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伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）引述目擊者說法，表示在荷姆茲海峽附近的席里克（Sirik）和鄰近阿曼灣的賈斯克（Jask）都聽到類似聲響。另外也有報導指稱，伊朗武裝部隊表示，他們在波斯灣地區摧毀了一架敵方無人機。

位於伊朗南部的阿巴斯港，地處荷姆茲海峽沿岸，是伊朗的關鍵海軍基地所在地，戰略位置十分重要。而此時正值伊朗與美國推動和平談判，發生爆炸事件十分敏感。

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