為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    荷姆茲海峽緊張！阿巴斯港驚傳爆炸聲 伊朗革命衛隊啟動防空系統

    2026/05/26 07:19 即時新聞／綜合報導
    伊朗阿巴斯港在25日深夜傳出爆炸聲，官方目前並未對外公開爆炸原因。（路透）

    伊朗阿巴斯港在25日深夜傳出爆炸聲，官方目前並未對外公開爆炸原因。（路透）

    伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）與荷姆茲海峽附近沿海地區25日深夜傳出爆炸聲，爆炸原因不明。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在一份簡短聲明中引述消息人士說法，證實此事，但並沒有公開爆炸原因。

    綜合外媒報導，伊朗國家媒體伊朗通訊社（IRNA）報導指出，阿巴斯港在午夜左右時間傳出數次連續爆炸聲，其原因尚未釐清。革命衛隊則表示，爆炸聲是在阿巴斯港的機場附近傳出，而阿巴斯港的伊朗防空系統「已啟動，以應對敵對目標」。不過目前爆炸聲起因，以及爆炸是否造成人員傷亡，官方都並未對外公開資訊。

    伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）引述目擊者說法，表示在荷姆茲海峽附近的席里克（Sirik）和鄰近阿曼灣的賈斯克（Jask）都聽到類似聲響。另外也有報導指稱，伊朗武裝部隊表示，他們在波斯灣地區摧毀了一架敵方無人機。

    位於伊朗南部的阿巴斯港，地處荷姆茲海峽沿岸，是伊朗的關鍵海軍基地所在地，戰略位置十分重要。而此時正值伊朗與美國推動和平談判，發生爆炸事件十分敏感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播