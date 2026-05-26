王光慈對馬英九下跪磕頭還送醫 李德維證實確有此事

馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維（右）今天證實，對馬英九基金會前執行長王光慈下跪磕頭甚至還送醫一事「有所了解」，也有看到就醫紀錄。（圖擷取自YouTube）

馬辦家變越演越烈，前國安會秘書長金溥聰昨天（25日）召開記者會，質疑馬英九基金會前執行長王光慈架空前總統馬英九，但也傳出王對馬下跪磕頭甚至還送醫。對此，馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維今天在節目「千秋萬事」證實，他們對事情「有所了解」，也有看到就醫紀錄。

馬英九日前指控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，昨天前國安會秘書長金溥聰召開記者會說明。

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李德維表示，也許從基金會看的是「惡奴欺主」，但從另一面看可能是「職場霸凌」，「長官對下屬的欺壓」，但三人小組重視的是「財政紀律問題」，大家有不同的爭執和看法，留待大家來公平，事實勝於雄辯。

對於媒體報導王光慈下跪磕頭，還有憂鬱症。李德維坦言，「的確是」，他們在約詢的時候看到相關就醫紀錄也有所了解，包括下飛機時的就醫，還有牽扯到上海晚宴、車上問題（被勒脖）和上、下飛機及進醫院的狀況，當事人都有陳述，他們也有去跟旁邊的人查證，不做主觀判斷。

李德維表示，他非常質疑基金會的調查是不約談當事人給當事人機會，當然昨天的記者會「非常厲害」，提出蕭旭岑跟台商的照片，確實很震撼，卻未提供給三人小組，但沒有超出三人小組所提供的調查範圍，不過看到那疊現金也不會訝異，因為當事人已有向調查小組表示有說「330萬」，但照片的錢有無納入「330萬」才是重點。

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