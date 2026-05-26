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    首頁 > 國際

    李顯龍訪中霸氣表態：新加坡和中國合作並不是因為「同根同源」！

    2026/05/26 00:13 即時新聞／綜合報導
    新加坡前總理李顯龍。（彭博）

    新加坡前總理李顯龍。（彭博）

    新加坡前總理、現任國務資政李顯龍上週結束訪中行，在中國的土地上，李顯龍霸氣表示星國與中國合作交往，單純基於共同利益，並非中共對外那套意淫意味十足的「同根同源」說。其受訪影片隨後在網上掀起熱議。

    李顯龍5月18日至22日展開為期5天的中國行，X帳戶「透視中國」（UnveiledChina）24日分享李顯龍22日在中國接受新加坡媒體聯訪的影片，引發熱烈討論。李顯龍表示，星國是個華人佔多數的國家，但同時也是個多元種族社會，他們是一個主權獨立於中國之外的國家，星國與中國的關係建立在互惠互利的基礎之上，而非基於種族或血統的連結，「我們作為朋友進行合作，這是因為我們擁有共同的利益，不是因為我們同根同源。」

    透視中國指出，這是一次經過深思熟慮且立場明確的表態。數十年來，中共致力於推動一種論述：全球華人，不論國籍，都與中國這個「母體」存在特殊連結。同根同源的概念，已深植在中國官方對東南亞華人社群所採用的政治話術之中，統戰系統、僑務工作以及國家媒體，皆依循這套框架，來培養並強化海外華人的認同感、影響力與忠誠度。

    李顯龍這句話背後所要傳達的意思，就是星國現在會和中國合作，是因為它符合新加坡的國家利益。僅此而已。一旦雙方利益出現分歧，即使種族相同，也改變不了什麼。自從李光耀建國以來，新加坡始終維持這樣的立場。它拒絕被貼上「第三中國」的標籤。在與中國保持密切經貿往來的同時，也和美國、日本及西方國家維持緊密合作關係。雖在種族上以華人居多，卻也極力聲張其獨立主權。這個組合，等於正面挑戰了中共長期建立的敘事架構──即華人身份意味著政治立場就該與中國一致。

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