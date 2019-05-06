川普將對中國提高關稅 財經專家：對郭台銘選情是大噩耗

2019-05-06 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿與中國的貿易協商拖延，美國總統川普在推特宣布，10日起將對中國2000億美元產品關稅稅率從10%提高到25%，並威脅未來可能再擴大。對此，財經專家胡采蘋表示，這對宣布參選總統的郭台銘來說，絕對是大噩耗。

川普今晨在推特指出，「過去10個月來，中國為500億美元的高科技產品向美國支付25%稅率，2000億美元的其他產品付出10%的稅率，這些稅款是美國偉大經濟的成果，從星期五開始，10%稅率將提升到25%，中國出口美國的3250億美元的其他商品則維持不課稅，但很快會增為25%稅率」。

對此，胡采蘋在臉書表示，川普表示本週五（10日）開始，將對中國2000億美元的關稅從10%提高到25%，這是今年三月緩徵關稅後，突發性的轉折。「台商要加速回台灣了，這對郭台銘的選情絕對是大噩耗，他是搬還是不搬？鴻海情況惡化的話他可能沒有辦法繼續參選」。

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