「力量是戰勝中國唯一途徑」民主黨罕見支持川普對中政策

2019-05-06 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國總統川普今（6）日無預警宣布對價值逾2000億美元（約台幣6.2兆元）的中國產品加徵懲罰性關稅，自本週五（10）起將關稅提升至25%，使今日各國股市市場重挫。對此，美國民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）對川普政策表態支持，認為「力量是戰勝中國的唯一途徑」，達成了美國政壇難得的兩黨共識。

據《路透》報導，自美國總統川普今（6）日稍早無預警於推特發文宣布，將於本周對中國價值逾2000億美元的產品加徵懲罰性關稅，並不排除擴大加徵關稅之規模。

川普這項激進的經濟策略，罕見地讓美國政壇達成兩黨共識，美國民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）發文表態支持川普政策，要他「堅持下去」（hang tough），他說：「千萬不要退縮，力量是戰勝中國的唯一途徑。」

一位不願具名的中國貿易專家向《路透》表示，雙方都因近期的經濟復甦產生了過度的自信，他說：「急迫狀態已經趨緩，所以貿易戰非常有可能會延長。」自川普拋出震撼彈，美股道瓊期指數即重挫逾500點，台股早盤亦開低重挫150點，中國股市全線暴跌，再現「千股跌停」。

消息傳上台大《批踢踢實業坊》，網友得知民主黨表態支持川普對中貿易戰之政策，認為之前傳出私通中國爭議的民主黨總統擬參選人、美國前副總統拜登（Joe Biden），恐成民主黨棄子，美國兩黨在此議題上將團結一致、砲口對外。

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