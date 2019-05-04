北韓又射了！向東發射數枚不明飛行物

2019-05-04 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩與美國總統川普、南韓總統文在寅分別會晤後，軍事活動似乎停歇了一陣子，但近來又發生齟齬，繼上個月發射地對地導彈後，今（4日）上午9時06分又發射數枚不明飛行物，南韓原本認為這是短程飛彈，後來又改口是「短程飛行物」。

綜合外媒報導，韓國聯合參謀本部（JCS）稍早指出，北韓於虎島半島向東發射「短程飛彈」，型號尚無法確認。虎島半島位於北韓東海岸，擁有重要的飛彈和火箭設施，近年來展開多次的彈道導彈實驗和大型砲兵演習。

不過，JCS隨後改口，直指北韓發射的是「短程飛行物」，美韓雙方仍在確認這些飛行物的情況。

一位分析師表示，鑑於最近的發展情況，這一點都並不令人驚訝，因為金正恩4月時明確抱怨過美國的政策，並放話會做出相應的行為。

分析師指出，北韓今天試射的可能是2月8日閱兵時出現的新型短程飛彈，或者也有可能是俄製飛毛腿飛彈。但前提是JCS沒有弄錯北韓發射的飛行物體。（10：33更新）

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