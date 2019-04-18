北韓試射新型戰術武器 南韓媒分析金正恩有這2大目的

2019-04-18 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩17日監督新型戰術導向武器試射，是第二次川金會後首次公開進行武器試驗，南韓媒體分析，這次進行的是「戰術」武器試驗而非「戰略」武器，用意在釋放「低強度訊號」以牽制美國，同時鞏固內部團結。

《韓聯社》報導指出，金正恩在這次試驗中現身聽取計畫匯報、親自指導試射，結束後發言強調開發新武器對提升該國軍隊的戰鬥力具有重大意義，接著更提出恢復軍工生產、不斷升級國防科學技術等階段性戰略目標。

《韓聯社》分析稱，2月舉行的川金二會無疾而終，美國與北韓陷入僵局，金正恩可能希望藉此展現加強國防力量的決心，一方面消除北韓人民對國家安全的擔憂、力求內部團結，二來向美國傳遞訊號，進而牽制對方的後續舉動。

《路透》此前分析，北韓媒體未確切說明是何種武器，但「戰術」意味著短程武器，而不是被美國視為威脅的遠程彈道飛彈。雖然報導中提到該武器擁有「特別的導向飛行模式」，並搭載「威力強力的彈頭」，但沒有詳述究竟為何種武器。

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