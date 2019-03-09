美媒：北韓飛彈組裝設施有動靜 恐準備試射

2019-03-09 14:56

〔中央社〕美國全國公共電台（NPR）報導，衛星影像顯示平壤郊區沙門洞（Sanumdong）飛彈研究設施出現活動，北韓可能正在準備在不遠的未來發射一枚飛彈或火箭。

數位全球公司（DigitalGlobe）2月22日拍到的衛星影像顯示，沙門洞飛彈研究設施附近停有卡車等車輛。鐵道車輛停放在附近的場所，還可看到兩架起重機。

全國公共電台報導，沙門洞飛彈研究設施是北韓組裝部分洲際彈道飛彈和衛星運載火箭的地方。

加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）東亞禁止核武擴散計畫（East Asia Nonproliferation Project）主任路易斯（Jeffrey Lewis）告訴全國公共電台：「當你把這一切彙集在一起後，真的看起來像是北韓正在建造火箭。」路易斯說，不可能知道北韓是否正在準備軍事飛彈，還是太空火箭。

美國總統川普上個月與北韓領導人金正恩在越南河內舉行峰會，但川普表示金正恩要求美國解除所有制裁，換取拆除北韓主要的核設施後，川普提早結束峰會。

川普6日表示，如果報導屬實，北韓已開始重建去年拆除的另一座飛彈測試基地，那麼他對金正恩非常失望。戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的「跨越緯線」（Beyond Parallel）的衛星影像顯示，北韓在西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Station）重建一座遠程火箭基地。

美國國務院一名資深官員今天表示，美國對這些衛星影像知情，但沒有得到與專家相同的結論。

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