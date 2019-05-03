揭密！中國魔爪入侵中亞 軍事部隊悄悄駐紮

2019-05-03 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部年度報告示警，中共恐在世界各國增設更多軍事基地。雖然目前解放軍僅在東非國家吉布地擁有一座海外基地，但中國魔爪已入侵中亞，有共軍部隊暗中駐紮在塔吉克。

《華盛頓郵報》報導，根據對當地人的採訪、衛星圖像和照片、該報記者的第一手觀察，至少這3年以來，解放軍已悄悄進入塔吉克一處位於要衝之地的軍事高地哨所，該基地可監控前往阿富汗的交通要道瓦罕走廊。

塔吉克是個貧窮的小國，在2001年成為美軍進入阿富汗的通道，在美國部隊如今考慮撤軍之時，中國似乎偷偷摸摸地入駐這個動盪地區。

該基地由20多座建築物和瞭望塔所組成，有關共軍在這些設施活動的細節並未公開，其建築物用處和所有權也不清楚。衛星圖像顯示，哨所似乎分成營房和訓練場，相距約16公里。

當然，北京政府對此從未公開承認此事，不過《華盛頓郵報》記者在一次的塔吉克與阿富汗的邊境旅行中，看到一群穿著中國軍服的解放軍正在小鎮購物，1名馬姓士兵說，他們來到這裡已經3、4年了。

1名德國登山隊成員透露，他們2016年在登山期間被巡邏瓦罕走廊的中國軍隊審訊，當時中國防地雷裝甲車和士兵裝備上印有中國的準軍隊標誌。

中國外交部對此拒絕回答相關問題，中國國防部也沒有回覆，塔吉克外交部在一份聲明中表示，「塔吉克境內沒有中華人民共和國的軍事基地，也沒有討論過要建立軍事基地。」

然而，經常有中國軍人前來購物的塔吉克小鎮，多數居民都認為有數十名甚至數百名解放軍駐紮在當地，他們會買手機預付卡或犛牛肉、飲用水和零食。馬姓士兵被《華盛頓郵報》記者撞見時，直言「你應該了解我們政府關於披露訊息的標準政策，記住，你從未在這裡見過我們。」

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