它守護台灣37年！飛彈老兵：可擊落福建上空解放軍機

2019-04-04 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國3月31日派遣2架殲11戰機飛越海峽中線，我國對此嚴陣以待，1位從飛彈部隊退伍的老兵指出，我國早在1960年代就擁有相當程度的作戰能力，能在台灣將福建省上空的解放軍機打落。

根據《信傳媒》報導，台灣過去在淡水、楊媒有相當神秘的飛彈部隊，1位從該單位退伍的中士老兵表示，50多年前的台灣軍力，就能夠消滅福建省上空的解放軍機，當時美國把最先進的「勝利女神飛彈」提供給台灣，淡水營區也成功試射首枚勝利女神飛彈。

老兵表示，金門在1958年與廈門展開砲戰，美國當時派遣1支「勝利女神飛彈營」來到台灣，國軍接收後於1959年成立相同的「勝利女神飛彈營」，由國軍、美軍混合編制，受美方指揮，相較之下中國那時後還沒有飛彈，且該款飛彈還能裝載核彈頭。

老兵提到，勝利女神飛彈射程並非只有公開資料中註明的160公里，其實可以命中228公里以外的目標物，只要福建省有解放軍機起飛，台灣可立刻掌握行蹤，且當時中國軍機速度低於1馬赫，對時速3馬赫的勝利女神飛彈來說有如探囊取物，該飛彈成功守護台灣37年，如今的飛彈更加厲害，保衛台灣不是問題。

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