武統託夢？北京模型賽爭議作品 共軍坦克台北壓境

2019-04-19 06:22

〔即時新聞／綜合報導〕持美國綠卡主張「武統」的中國學者李毅最近被我驅逐出境，另一主張「武統」的王希哲來台途中在香港就被遣返美國，即使辦不到，但是不少中國人還是喜歡掛在嘴邊；今（19）日將在北京開幕的第四屆北京模型交流賽就有作品拿「武統」台灣當題材，活動還沒開幕就引起話題。

第20屆中國國際模型博覽會（HOBBY EXPO CHINA 2019）今天登場，附帶的活動之一「第四屆北京模型交流賽」參賽作品已先曝光，軍武本來就是模型界常見的素材，但其中有件作品引起爭議，現實場景組第10號作品「台北不設防」，作者陳澍，作品中，兩輛高掛五星旗的中國解放軍坦克正輾過街道，但周邊的景物卻格外突兀。

因為這件作品就是以「武統」為主題，路旁的店面招牌和建築都是典型的台灣特色，三角窗是7-11，隔壁是「永康牛肉麵」，接下來是「汽車借款」，第4間是「老牌士林十全排骨」，這排連棟老透天厝頂樓還有加蓋鐵皮屋；戰車旁1名持槍的解放軍士兵正跟當地民眾對話，不過民眾看起來完全不緊張，一人雙手抱胸，還有個穿著比基尼、熱褲的辣妹坐在凳子上看解放軍的傳單；屋頂和地面散落幾張招降文宣，另一側路邊還有輛中了彈的國軍悍馬車。

這件作品在中國的模型同好間引起不少話題，不少觀眾拍照PO網，不過作者設計的場景也許真的講究「寫實」，有些公布的作品照片還刻意遮蔽了「有爭議」的內容，例如悍馬車上的青天白日國徽在照片中被遮住；台灣的模型同好還發現，作品中街角超商頂樓其實是蔡英文總統競選連任的看板，整幅採黑白色調，除了蔡英文的側身照，還先幫小英想好了競選口號「民主建國，點亮台灣，2020」，超商拉下的鐵門上還貼著小英的競選海報「找回自信，點亮台灣」，看來模型設定的是這家超商早就關門大吉了。

臉書專頁「世界特種部隊與軍武料庫」貼文提到：「這個題材不用小編解釋，大家一定看得懂...果然比賽要吸眼球，得選用『科幻』或極端題材啊！XD。」不過也提到作品有個小小瑕疵，路標上的「東」竟然用了簡體字「东」，美夢露出破綻。不少網友說要做個模型回敬，例如六四肉身擋坦克、國軍在天安門前閱兵，也有人說「模型也要精神自慰，果然是中共國人」、「中國人的戰車只打過中國人」、「這國家人民病得不輕，就是不敢和美國開戰」；也有不少人以欣賞作品的角度稱讚這件模型做工算精緻。

臉書專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」貼文：

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