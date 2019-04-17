新黨20日辦統一論壇 要邀武統學者李毅「現聲」

2019-04-17 10:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新黨今日召開記者會宣布，本週六將在桃園市舉辦「北京要統、台灣怎辦」統一論壇，要公開談統、論統，將邀請被台灣驅逐出境的中國教授李毅「現聲說法」，來談論中國要如何統一，以及當年密會民進黨中央的過程。

新黨發言人王炳忠表示，要公開邀請被民進黨列為恐怖份子的李毅教授，來看李毅教授的統一主張是什麼，不會因為民進黨不讓談統一，新黨就不談祖國統一，要堅決捍衛談統自由，拒絕台獨威權。

今日記者會上新黨也播放一段李毅最新談話影片，李毅表示「我是危害國家安全的恐怖份子李毅，聽說新黨在20日要辦北京要統論壇，到時候將越洋參加論壇會。」

李毅更談及被移民署驅逐出境過程，他指出，「台灣移民署他們聯繫我，給我買票，派了1、2百人熱情地護送我，管吃管喝，再給我清場，直接通關。應該說我被護送出境的過程是很禮遇的，都是跟國家領導待遇是一樣的，我是很感激的！」

王炳忠表示，李毅被民進黨列為恐怖份子，但是民進黨早在2017年執政就與李毅密談，還請李毅代向國台辦傳話，請民進黨出來說清楚、講明白，將在論壇上請李毅「現聲說法」，讓李毅告訴大家當時和民進黨密談談了什麼。

此外，針對新黨新世代論壇臉書粉專上，有一名林姓網友留言指出，「統你娘，有種統看看，絕對讓你們這些吃台灣、用台灣，還通匪的死無葬身之地」。

王炳忠強調，「這是公然恐嚇我們，要我們這些人死無葬身之地」，將依法向檢警檢舉，絕不讓恐嚇行為讓談統人士飽受威脅，要堅決捍衛談統權益。

新黨文宣會副主委林明正提及，民進黨過去口口聲聲說，國民黨政府有黑名單，恭喜民進黨活成以前威權那樣子，把中國學者列入黑名單。

林明正更痛批，今天中國國民黨叫「中國國民黨」，別忘了黨名還有中國，竟敢主張「國防靠美國」，國民黨當年在大陸靠美國，靠到逃到台灣來，西藏達賴喇嘛靠美國，靠到變流亡政府，這就是靠美國下場，國民黨還要靠到什麼時候？中國國民黨面對一國兩制，應該主動來談統一。

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