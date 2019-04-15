李毅又要來了？ 王浩宇PO海報預告他要立即這麼做

2019-04-15 23:35

〔記者李容萍／桃園報導〕中國「武統」學者李毅被我國驅逐出境後揚言，若韓國瑜選上台灣總統，就可以很快再來；桃園市議員王浩宇對此在臉書踢爆，李毅曾說過，韓國瑜上台之後，「中共想幹嘛就幹嘛」，並PO海報預告「李毅，又要來桃園了」。

這張海報是預告4月20日下午新黨將在桃園市婦女館舉主標題為「北京要統，台灣怎辦」的研討會，副標題是「民進黨向北京傳什麼話？我最清楚！」以及「台獨工作者擋得住統一嗎？」「林北甲你講，美國不能靠」，以及「我做大陸（中國）同胞，不做美國錢包。」等口號，出席者除有新黨副主席李勝峰，還有蘇恆、王炳忠、林明正、楊世光、侯漢廷，而海報中還有特別來賓李毅斗大的照片。

王浩宇PO文表示：「持旅遊簽證者（指李毅）不能公開進行演講，我將立即通報國安單位，禁止李毅入境，確定演講無法進行，繼續守護台灣的民主與自由。」另標註海報口號竟然是：「我做大陸（中國）同胞，不做美國錢包。」

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