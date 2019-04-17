中國武統宣講團月底來台 陳明通：不歡迎、大概不會來了

2019-04-17 10:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文昨在例行國安會議中裁示，若來台人士涉及宣揚「一國兩制」、「武統」等，以致有影響國家安全、社會安定之虞者，必要時拒絕入境。不過，月底的武統宣導團員李毅以個人旅遊名義申請來台，移民署已在10日核准，陸委會主委陳明通今受訪明確表示，依照政策指示，不會歡迎他們入境，已發證的也會取消，「所謂武統宣導團大概不會來了」。

立法院內政委員會今審查「兩岸協議監督條例」草案，並邀請陳明通列席報告。陳明通表示，蔡總統昨天的裁示是重點是，宣揚「一國兩制」、「武統」等，影響國家安全、社會安定之虞，會限制這些境外人士，但對一般正常的學術交流都是歡迎。

陳明通說，中共領導人習近平1月2日提出「一國兩制台灣方案」、「不放棄武力統一台灣」，開始有宣講團來台，「一國兩制台灣方案」、「武統團」是要消滅中華民國，怎麼可以讓這樣宣講團來消滅中華民國？

至於若以視訊的方式是否違法？陳明通說，「整個政策是入境的事情」。若以學術交流之名，來台行宣傳一國兩制之實，他強調，與來台許可目的不符，「會以國家安全考量會限制入境」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/